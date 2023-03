Comment vivez-vous vos règles douloureuses au travail ? Racontez-nous

Les députés espagnols ont adopté le 16 février 2023 une loi créant un congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses. En France, un projet de loi similaire serait dans les tuyaux… Mais pour l’instant, rien d’officiel. En attendant, une semaine par mois, les femmes ayant des menstruations difficiles, voire de l’endométriose, subissent en silence. Selon le livre blanc de l’endométriose et de l’emploi, publié en 2021 par l’association EndoFrance, six femmes sur dix estiment que cette maladie affecte leur capacité au travail. Elles comptent donc uniquement sur les initiatives isolées de leurs employeurs. Comme celle de la mairie de Saint-Ouen qui lance aujourd’hui le congé menstruel pour les agentes de la ville, une révolution annoncée par le maire Karim Bouamrane le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes.









