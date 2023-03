La clinique Saint-Pierre de Perpignan ne pourra plus assurer les urgences, la nuit (de 23 heures à 8 heures), à compter du 11 avril. Seuls les patients orientés par le 15 seront pris en charge. Les personnes se présentant spontanément ne seront en revanche plus soignées dans l’établissement. La pénurie de médecins est à l’origine de cette décision.

« Une obligation conjoncturelle » selon la direction de l’établissement, qui appartient au groupe Elsan. Mais selon les syndicats, la situation risque de perdurer dans le temps. « On n’y croit pas du tout. Quand on voit l’évolution des services d’urgence en France depuis quelques années, on est pessimistes », estime Brice Dubrey, infirmier et délégué du personnel CFTC, à France Bleu Roussillon.









Pendant ce temps, l’agglomération de Perpignan poursuit sa croissance démographique. 270.000 personnes y résident, dont plus de 120.000 dans la préfecture des Pyrénées-Orientales. La fermeture des urgences de la clinique Saint-Pierre pourrait accélérer les tensions au sein du CHU de Perpignan, contraint d’absorber ce flux de patients.