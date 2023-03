« L’oxygène peut guérir le cancer », peut-on lire sur les réseaux sociaux. Les internautes qui affirment cela s'appuient sur Otto Heinrich Warburg, présenté comme « lauréat du Prix Nobel de physiologie ou médecine en 1931 pour sa découverte de processus clés de la respiration cellulaire et de différents systèmes enzymatiques ». Sans autre indication, chacun peut penser que c’est cet homme qui est présent sur la vidéo jointe aux publications.

L'oxygène pour guérir le cancer.

L'oxygène pour guérir le cancer.

Pour info - Otto Heinrich Warburg fut lauréat du Prix Nobel de physiologie ou médecine en 1931 pour sa découverte de processus-clés de la respiration cellulaire et de différents systèmes enzymatiques pic.twitter.com/HgiDQsSbeF — Carl Bergeron (@CarlBer45319926) February 14, 2023



En réalité, l’homme qui parle est Robert Barefoot. On peut l’entendre affirmer que le cancer du sein, de la prostate et la leucémie sont guérissables. « J’ai vu des dizaines et des dizaines de personnes se guérir elles-mêmes. Quelques centaines de personnes sont venues me voir cette année, elles sont toutes guéries », prétend-il également. Selon Robert Barefoot, la cause du cancer est l’absence d’oxygène. Il serait donc possible de « repousser la maladie avec plus d’oxygène ». Evidemment, si c’était si simple que cela, les recherches auraient été arrêtées depuis longtemps, et plus personne ne décéderait du cancer. 20 Minutes fait le point.

Robert Barefoot se décrit sur son site Internet comme « un auteur et scientifique respecté et renommé ». Il y affirme que « ses recherches révolutionnaires ont permis de découvrir les suppléments les plus efficaces au monde, ce qui améliore la santé et la vitalité de milliers de personnes dans le monde ».

Ce site est dédié à la vente de « Coral Calcium » pour toute la gamme de produits « Bob’s Best » de Robert Barefoot. Il s’agit de compléments alimentaires à base de calcium de corail, qui permettrait de soigner de nombreuses maladies et « d’atteindre une santé optimale ».

Mais ce produit miraculeux n’est pas si reconnu et réputé que Robert Barefoot voudrait le faire croire. Pour vanter les mérites de sa trouvaille, il s’appuie notamment sur le fait que Kevin Trudeau, le « plus populaire des vendeurs de télévision de l’histoire de la télévision en Amérique », ait parlé de son « Coral Calcium ». En réalité, les deux hommes ont fait l’objet de nombreuses plaintes par les autorités de régulation du commerce et de sécurité des médicaments.

Après deux émissions tournées en 2002 et 2003, Kevin Trudeau et Robert Barefoot ont été condamnés à arrêter la publicité pour ce complément alimentaire ou « tout autre produit à base de corail de calcium pour soigner le cancer, les maladies cardiaques, l’hypertension ou autres maladies graves ».

Quiproquo sur le prix Nobel d’Otto Warburg

Dans la vidéo partagée par les internautes ainsi que sur son site Internet de vente, il fait référence à un prix Nobel sur lequel seraient ses théories. Il affirme : « Otto Warburg a gagné le prix Nobel pour avoir prouvé que la cause - du cancer - est l’anaérobiose, le manque d’oxygène (…) ce qui signifie que nous pouvons repousser la maladie avec plus d’oxygène. »

En réalité, Otto Heinrich Warburg a bel et bien conduit des travaux sur la respiration des cellules qui se sont révélés révolutionnaires pour l’étude des cellules et des cancers. Mais selon le site du prix Nobel, ce chercheur allemand s’est vu attribuer le prix Nobel en 1931 pour une tout autre raison : sa découverte de la nature et du fonctionnement de l’enzyme respiratoire. Il est ainsi expliqué qu’il a montré que « les cellules cancéreuses peuvent vivre et se développer même en l’absence d’oxygène ».

De recherches en cours sur le lien entre oxygène et cancer

Robert Barefoot semble se perdre entre « le manque d’oxygène cause le cancer », et « l’oxygène permet de guérir le cancer ». En réalité, les différentes causes appelées évitables, et répertoriées par la Fondation de recherche contre le cancer ne comprennent pas ce facteur. Parmi les facteurs de risque liés à l’environnement, se trouve la pollution de l’air, mais toujours pas le manque d’oxygène.

Pour ce qui est d’une méthode de guérison, deux chercheurs de l’université de Louvain, en Belgique, ont découvert que « le manque d’oxygène dans les cellules tumorales favorise la croissance du cancer et qu’un apport en oxygène rend ces cellules moins sensibles à une prolifération », rapporte la RTBF.

Sur base d’une étude réalisée sur 3.000 tumeurs de patients, les chercheurs allemands ont montré que le manque d’oxygène joue un rôle important dans l’hyperméthylation, un procédé qui provoque une croissance excessive des cellules cancéreuses, et qui se déclare dans la moitié des cas. Ensuite, ils ont réalisé des expériences sur des souris qui ont montré qu’il suffit de normaliser l’approvisionnement en sang, et donc en oxygène, vers les tumeurs pour arrêter le processus d’hyperméthylation. Si cela constitue une nouvelle piste pour la recherche sur le cancer, il s’agit pour l’instant uniquement d’une étude et de tests sur des animaux.