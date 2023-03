Une chute, une douleur, une plaie… Toutes les nuits, plusieurs patients des 120 Ehpad du Maine-et-Loire sont transférés aux urgences du CHU d’Angers. Un passage pas toujours justifié mais souvent incontournable, faute de personnel médical dans ces structures la nuit. « Entre minuit et 7 heures, il n’y a pas beaucoup de soignants et pas forcément d’infirmière, confirme le docteur Marine Afsar, gériatre à l’hôpital angevin et médecin coordonnateur à l’Ehpad Saint-Nicolas. Les appels vers le 15 débouchent souvent vers un transfert aux urgences, ce qui n’est pas anodin chez ces populations fragiles, avec des risques de complication. »

A partir de ce jeudi soir, la situation pourrait changer. Une dizaine de maisons de retraite et le CHU vont tester un nouveau dispositif dans le but « d’améliorer le parcours de soins » de ces publics et surtout d’éviter ces déplacements inutiles. Ces établissements volontaires se sont en effet équipés d’une « mallette uniformisée » contenants médicaments (antidouleurs, antinauséeux,…) et accessoires de premiers secours (compresses…), associée à un téléphone portable.

Une « évaluation clinique » à distance

La caméra de l’appareil permettra un échange en visio, directement avec un médecin du 15. « L’évaluation clinique se fera à distance, explique le docteur Delphine Douillet, urgentiste au CHU. Si le patient ne nécessite pas de transfert, on pourra ensuite prescrire un médicament qui se trouve dans la mallette, que le personnel sur place délivrera. Une réévaluation sera faite un peu plus tard dans la nuit au besoin. » Le médecin de l’Ehpad prendra ensuite le relais, le lendemain matin.

Ce dispositif, inventé il y a plusieurs années pour dispenser des soins d’urgence en haute-montagne, devrait se multiplier dans le département. Une évaluation sera menée sur son efficacité mais le CHU indique déjà que la moitié de ces passages pourraient être différés. L’ARS, qui soutient la démarche, met quant à elle en avant l’aspect « très rassurant » pour les patients et personnels des Ehpad concernés.