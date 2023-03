Fin de l’épidémie de bronchiolite en métropole, la grippe recule

L’épidémie de bronchiolite, qui frappe essentiellement les bébés, est désormais achevée en France métropolitaine, a annoncé mercredi l’agence de santé publique, constatant par ailleurs un repli de la grippe saisonnière. « Il n’y a plus aucune région en niveau d’alerte épidémique ou post-épidémique en France métropolitaine », a déclaré Santé publique France dans son bilan hebdomadaire de la bronchiolite.

Outre-mer, toutefois, l’épidémie frappe toujours Mayotte et la Réunion. La bronchiolite, qui provoque chez les bébés une toux et une respiration difficile, est généralement sans gravité mais, cette saison, elle a provoqué une épidémie d’une ampleur sans précédent depuis plus de dix ans.

Cette flambée a mis les hôpitaux en difficulté, d’autant qu’elle s’ajoutait aux vagues successives de Covid-19, ainsi qu’à l’épidémie de grippe saisonnière. Celle-ci, qui a commencé assez tôt, s’est calmée en début d’année mais a ensuite observé un petit rebond, en partie alimenté par une souche différente du virus.









« Diminution des indicateurs de la grippe en ville »

Désormais, cette reprise semble avoir atteint son pic. Santé publique France a fait part d’une « diminution des indicateurs de la grippe en ville et à l’hôpital dans toutes les classes d’âge ».

Ce repli intervient sans que le nombre de cas ait atteint le pic de la première vague, ce qui laisse penser que la seconde n’atteindra pas les niveaux de fin 2022. Pour autant, le virus continue à beaucoup circuler et la plupart des régions de métropoles - 11 sur 13 comme la semaine précédente - restent touchées par l’épidémie.

Seuls les Hauts-de-France et la Normandie sont toujours en train de sortir de l’épidémie. Outre-mer, les Antilles et la Guyane restent frappées.