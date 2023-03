C’est le premier décès en neuf ans lié à la grippe aviaire au Cambodge. Le 23 février, une fille de 11 ans est décédée après avoir contracté le virus. Dans la foulée, le père de l’enfant a lui aussi été testé positif, faisant naître la crainte d’une transmission interhumaine de cette maladie au fort taux de mortalité.

« On se demande forcément ce qui s’est passé : est-ce que le premier cas pourrait avoir transmis la maladie à d’autres humains ? », s’interrogeait vendredi Sylvie Briand, épidémiologiste chargée de la prévention des pandémies au sein de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Si elle a jugé la « situation préoccupante » face à la possibilité d’une transmission interhumaine, elle a toutefois rappelé qu’un tel risque était très faible. L’hypothèse a finalement été écartée mardi soir par les autorités sanitaires cambodgiennes. Mais, alors que la grippe aviaire sévit chez les oiseaux un peu partout sur le globe, faut-il s’inquiéter de ces contaminations humaines ? 20 Minutes fait le point.

Comment le père et sa fille ont-ils contracté la grippe aviaire, et de quelle souche du virus s’agissait-il ?

La jeune victime, originaire d’un village reculé de la province de Prey Veng (Sud-Est), était tombée malade mi-février avec des symptômes de fièvre, de toux et de gorge sèche. Elle est morte moins d’une semaine plus tard dans un hôpital pour enfants de Phnom Penh. Un drame qui a suscité l’inquiétude quand, vendredi, les autorités cambodgiennes ont indiqué que son père avait lui aussi été testé positif à la grippe aviaire.

Mais on l’a dit, « une enquête a démontré qu’ils ont contracté le virus au contact d’oiseaux dans le village. Aucune transmission entre père et fille n’a été trouvée », a annoncé mardi soir l’agence de veille sanitaire cambodgienne. Le père, âgé de 49 ans, qui ne présentait aucun symptôme, a guéri et a quitté l’hôpital. Tous deux étaient positifs au virus H5N1, une souche hautement contagieuse chez les oiseaux sauvages comme les volailles d’élevage qui, une fois contaminés, peuvent ensuite transmettre le virus à l’homme. Des oiseaux sauvages morts ont été retrouvés près d’un lac avoisinant le village où habite la famille.

Où en est la grippe aviaire dans le monde ? Et y a-t-il un risque de transmission interhumaine, et à terme, un risque de pandémie ?

A ce jour, de nombreuses régions du monde subissent une épidémie de grippe aviaire, avec pour conséquence l’abattage des dizaines de millions d’oiseaux. « On observe une forte recrudescence de la circulation du virus H5N1 chez les oiseaux sauvages et d’élevage à l’échelle planétaire, confirme le Pr Bruno Lina, virologue, responsable du Centre national de référence (CNR) des virus des infections respiratoires (dont la grippe) à Lyon et membre du Covars, le Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires. En revanche, il y a des lignages différents du virus : celui qui circule en Europe, en Amérique du Nord et du Sud n’est pas celui qui circule en Asie ».

Mais ces derniers mois, les contaminations touchent d’autres espèces que les oiseaux. En Espagne, un élevage de 50.000 visons a ainsi dû être abattu après de multiples cas. En Russie, ce sont des phoques qui ont été testés positifs, après que 2.500 d’entre eux ont été retrouvés morts près de la mer Caspienne. Et en France, un chat est mort dans les Deux-Sèvres il y a quelques semaines après avoir contracté le virus. Depuis la fin 2021, l’Europe est aux prises avec sa pire épizootie [épidémie chez les animaux] de grippe aviaire.

Et la récente détection de la maladie chez un certain nombre de mammifères, notamment des renards, des loutres, des visons, des lions de mer et même des grizzlis, suscite une inquiétude croissante sur le risque plus élevé pour les humains. « L’enjeu est là, abonde le virologue. Mais, pour l’heure, les contaminations humaines sont rares et isolées. En revanche, lorsque cela se produit, le taux de mortalité est très élevé, de 40 à 50 % ». L’OMS, comme la communauté scientifique, se veut rassurante face au risque pour l’humain, qui reste « faible ». Aucun élément n’alimente à ce jour le risque de voir émerger une nouvelle pandémie après le Covid-19. « Si on compare la situation actuelle aux informations dont on disposait fin 2019 au début de la circulation du Covid-19, on n’est pas du tout dans la même situation, rassure le Pr Lina. Là, on sait qu’il n’y a pas eu de transmission interhumaine, mais une contamination de source animale ».









Comment est organisée la surveillance de la grippe aviaire en France, et comment limiter les risques de contamination ?

« Le contexte actuel pousse toutefois à maintenir un niveau élevé de vigilance et de surveillance du virus, qui a atteint un niveau de circulation plus élevé que jamais », insiste le Pr Lina. En France, depuis le 1er août 2022, « 312 foyers de grippe aviaire ont été confirmés en élevage », mais aussi « dans la faune sauvage », indique le ministère de l’Agriculture. « D’où l’importance de limiter au maximum les risques de contamination humaine, souligne le virologue. Ainsi, où que l’on se trouve, il ne faut jamais toucher un oiseau malade ou mort à mains nues ». Si on croise des oiseaux morts, la Ligue pour la protection des oiseaux préconise de « contacter un agent de l’Office français de la biodiversité de son département ».

En France, « il y a un réseau de surveillance aviaire organisé par les vétérinaires et le laboratoire national de référence, qui a une très forte capacité de diagnostic et qui peut faire du séquençage très rapidement pour identifier les virus, détaille le Pr Lina. Et au CNR, nous sommes en contact continu avec les vétérinaires, de sorte que, si jamais des personnes exposées à ces virus développaient des symptômes, elles seraient identifiées très vite et prélevées dans la foulée pour dépister une éventuelle contamination humaine. Nous n’avons jamais été confrontés à une détection humaine de virus H5N1 en France, mais on est organisés pour le faire ».

Au Cambodge, l’hypothèse d’une transmission interhumaine a donc été écartée. Et « si jamais une telle chaîne de contamination était documentée, cela déclencherait une alerte maximale, indique Bruno Lina. Cela signifierait que ces virus, qui ont la capacité de muter, ont commencé à acquérir des mutations favorisant leur transmission à l’homme. Et c’est pour éviter cela que l’on appelle aujourd’hui toutes les personnes au contact d’oiseaux pouvant être malades à se vacciner contre la grippe humaine, de façon à empêcher le virus de muter vers une forme plus facilement transmissible d’homme à homme. Il s’agit d’une hypothèse fort peu probable, mais le risque zéro n’existe pas, il faut donc être prêt à y faire face ».

Ces 20 dernières années, quelque 868 cas de H5N1 ont été confirmés par l’OMS, causant 457 décès.