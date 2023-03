Méditation, yoga, promenades dans la nature, puzzles, rendez-vous chez le psy ou le sophrologue, instants contemplatifs… Pendant les confinements, vous étiez adepte de ces petits moments rien que pour vous, qui faisaient du bien à votre moral et vous relaxaient. Vous vous l’étiez promis : quand la pandémie prendra fin, vous continuerez à prendre soin de votre santé mentale. Trois ans plus tard, c’est l’heure de faire le bilan. Avez-vous tenu vos promesses ou êtes-vous retourné à votre quotidien à base de métro (bondé), boulot (derrière l’ordinateur), (petit) dodo, entrecoupé de séries sur Netflix et d’heures passées sur Insta et TikTok ?

Vous étiez adepte de moments rien qu’à vous pendant le confinement et vous vous étiez promis de continuer après ? Aujourd’hui, avez-vous gardé ces habitudes ? Si oui, en quoi consistent-elles ? En quoi vous font-elles du bien ? Vous sentez-vous mieux psychologiquement par rapport à l’avant-confinement ? Inversement, si vous n’avez pas réussi à tenir vos promesses, expliquez-nous pourquoi. Vous n’avez pas trouvé le temps ? L’énergie ? L’argent ? Ou juste la flemme ?