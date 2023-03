Sur les réseaux sociaux, certains semblent avoir trouvé la solution pour perdre du poids : l’Ozempic. Une internaute témoigne et affirme que c’est son médecin qui lui a prescrit ce médicament puisqu’elle ne parvenait pas à perdre le poids pris pendant ses grossesses. Elle aurait perdu 10 kg en un mois seulement. Un tiktokeur suivi par plus de 34.000 personnes vend une perte de 40 kg en trois mois. Jean-François Thébaut, vice-président de la Fédération française des diabétiques suit cette tendance depuis l’été dernier, et s’en inquiète.

Qu’est-ce que l’Ozempic dont certains influenceurs font la promotion sur les réseaux sociaux ?

Vous avez un peu plus de 200.000 personnes diabétiques qui prennent ce médicament en France. Et de cette catégorie de médicament, que l’on appelle les AGLP1, ils sont environ 600.000 dans le pays. Il s’adresse aux personnes diabétiques de type 2. Ce médicament, qui prend la forme d’une piqûre a des effets de régulation de la glycémie, donc de régulation du diabète. Il a également un effet de prévention des risques cardiovasculaires chez les diabétiques.

Mais pourquoi certains affirment qu’il permet de perdre du poids ?

C’est effectivement l’un des effets secondaires de ce médicament. Le mécanisme de cette perte de poids est complexe car ça agit sur la glycémie. Mais il y a un facteur principal qui est que ça coupe l’appétit, parce que ça ralentit la vidange gastrique. On a donc moins faim et on a une satiété plus importante.









Dans les effets secondaires désagréables, et qui sont efficace pour maigrir, il y a les états nauséeux, et l’inconfort digestif qui fait qu’on n’a pas envie de manger. Indirectement ça coupe la faim, même si ce n’est pas un coupe-faim car ce médicament n’agit pas au niveau cérébral. Ça n’agit pas en diminuant réellement la faim.

L’Ozempic, et les autres médicaments de sa catégorie, remplissent donc effectivement les objectifs souhaités par les internautes ?

Tous ça, ce sont uniquement des effets secondaires du traitement, qui sont très désagréables. Pour une personne diabétique on recommande de perdre entre 5 et 10 % de son poids, généralement. Ça contribue à équilibrer le diabète. Cette perte de poids, on demande qu’elle soit lente et progressive, donc sur plusieurs mois. On a affaire à une maladie chronique, on n’est pas pressé. Et le patient, une fois qu’il est traité, prendra son médicament tout le temps.

Pour une prise pour perdre du poids, c’est complètement différent. Une fois qu’on est arrivé à l’objectif souhaité, on arrête le traitement. La personne va donc de nouveau grossir. Plus la perte de poids est rapide, plus on regrossit vite, ça ne donne pas d’effet à long terme. La seule solution pour perdre du poids de manière durable c’est de modifier son comportement alimentaire.

Le même traitement a été développé pour lutter contre l’obésité par le laboratoire pharmaceutique Novo…

Effectivement, il se trouve que les études du laboratoire qui fabrique Ozempic ont montré qu’il était très efficace pour la perte de poids. Ils ont réalisé des études spécifiques avec une indication différente, non pas contre le diabète mais contre l’obésité. Pour son utilisation pour une personne diabétique, le dosage est d’une piqûre de 1 mg par semaine. Pour cette étude, ils ont mis des doses plus importantes : 2,4 mg.

Ce sont des médicaments qui sont très efficaces, mais qui ont des effets très complexes au niveau du corps. Pour le faible dosage prescrit pour le diabète, le risque d’effets secondaires graves est moindre. Il y a de la constipation qui peut-être sévère, des troubles au niveau de la thyroïde, de la vésicule biliaire, et des cas de cancer du pancréas ont même été signalés. Est-ce qu’on ne risque pas, avec une dose plus forte et une population nettement plus grande, davantage de ces effets ? Le tout est que la balance bénéfices contre risques reste positive.

Aujourd’hui est-il possible d’avoir accès légalement à ce traitement pour perdre du poids ?

Le médicament contre l’obésité a été développé et est vendu sous le nom de Wegovy. Il est autorisé dans de nombreux pays. En France, la Haute Autorité de santé a donné son accord pour qu’il soit remboursé. Pour autant, il n’est pas encore commercialisé car il n’y a pas eu d’accord entre l’Etat et l’industriel sur le prix.

Les personnes qui sont très obèses, avec un IMC supérieur à 40 ou 45, peuvent aujourd’hui profiter de ce médicament dans le cadre d’une procédure précoce. Ce qui inquiète, c’est la généralisation de cette prescription aux personnes qui ont seulement un surpoids modéré. Ça ne vaut pas le coup de prendre des risques pour ça.

Les personnes diabétiques et souffrantes d’obésités devront donc se partager les quantités produites ?

Au niveau mondial, et en France, cette utilisation créer une tension sur l’approvisionnement du médicament. Les industriels ne sont, pour l’instant, pas en capacité de produire suffisamment pour répondre à la demande. En Australie, il est arrivé une rupture complète. Et cette situation est dramatique pour les personnes diabétiques.

Ce médicament n’est vendu que sur prescription, donc nous espérons que les prescripteurs seront très vigilants et ne se laisseront pas influencer par des patients qui n’en auraient pas réellement besoin. Et lorsque le Wegovy sera commercialisé, nous espérons que l’industriel sera en capacité de répondre à toute la demande.