La vaccination contre les papillomavirus va être généralisée dans les collèges à partir de la rentrée prochaine, a annoncé Emmanuel Macron mardi, lors d’un déplacement en Charente. Cette vaccination sera ouverte aux élèves, filles et garçons, de cinquième, mais ne sera pas obligatoire. Elle vise principalement à lutter contre le cancer du col de l’utérus.

Une annonce qui a fait resurgir des accusations d'« inefficacité » du vaccin. Dans un mail adressé au principal du collège dans lequel s’est rendu Emmanuel Macron, Angélique Françoise, candidate malheureuse aux législatives qui militait pour la réintégration des soignants non vaccinés contre le Covid-19, s’inquiète d’un « vaccin controversé, voire plus dangereux qu’utile ». Le courrier a été relayé par Alexandra Henrion-Caude, une généticienne qui avait affirmé, à tort, que les vaccins à ARN vont modifier génétiquement les humains.

En France, trois vaccins ont reçu une autorisation de mise sur le marché : le Gardasil de Merck et Sanofi Pasteur en 2006, le Cervarix de GlaxoSmithKline en 2008 et le Gardasil 9 depuis 2018. Le Gardasil n’est plus distribué, il a été remplacé par le Gardasil 9 qui vise plus de souches de papillomavirus.

FAKE OFF

Que sait-on de la vaccination contre les papillomavirus, seize ans après la première commercialisation du Gardasil et quatorze ans après celle du Cervarix ? Depuis 2006, plus de 500 millions de doses de vaccin ont été distribuées dans le monde, rappelait l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en décembre 2022. L’OMS est rassurante sur leur innocuité : « La surveillance posthomologation n’a relevé aucun problème de sécurité grave à ce jour, à l’exception de rares cas d’anaphylaxie ». L’anaphylaxie est « la manifestation la plus sévère de l’allergie », selon l’Inserm.

Une polémique était née en 2013 au sujet du Gardasil, après que neuf femmes avaient déposé plainte contre X. Elles s’interrogeaient sur la survenue de certaines maladies après la vaccination. La plainte avait finalement été classée sans suite en 2015.

L’OMS écarte un lien entre ces vaccins et la survenue de maladies auto-immunes

En septembre 2015, l’Assurance maladie et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé avaient écarté une association entre la vaccination et la survenue d’une maladie auto-immune, après avoir étudié une cohorte de 2,2 millions de filles âgées de 13 à 16 ans. Les deux institutions avaient noté « une augmentation du risque de syndrome de Guillain-Barré après vaccination contre les infections à HPV » est « probable », tout en notant que « ses conséquences sont limitées (1 à 2 cas pour 100.000 filles vaccinées) compte tenu de la rareté de la maladie ».

L’OMS, s’appuyant sur plusieurs études internationales, écarte également un quelconque lien entre ces vaccins et la survenue de maladies auto-immunes : « Les données indiquent de manière rassurante que la vaccination antipapillomavirus humains n’augmente pas le risque de syndrome de Guillain-Barré, de paralysie de Bell, de syndrome douloureux régional complexe ou de syndrome de tachycardie orthostatique posturale ». Il n’y a pas non plus de lien constaté entre cette vaccination et l’infertilité, ajoute l’institution internationale.









Les papillomavirus peuvent causer des lésions précancéreuses susceptibles d’évoluer vers un cancer, rappelle l’OMS. Comme ces vaccins ne visent pas toutes les souches de papillomavirus, l’Assurance maladie recommande aux femmes âgées de 25 à 65 ans de continuer le dépistage avec des frottis tous les trois ans.

En France, la vaccination est recommandée aux filles et aux garçons âgés de 1 à 14 ans, avec un rattrapage possible entre 15 et 19 ans. Elle est également ouverte jusqu’à 26 ans pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes.