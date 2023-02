« Depuis plusieurs semaines, des dizaines de chats souffrent d’un mal mystérieux. La cause de cette surmortalité n’est pas identifiée. » Ce scénario introduit le jeu en ligne Agents tous risques, créé par l’Agence nationale sécurité sanitaire alimentaire nationale (Anses). En se glissant dans la peau d’un jeune scientifique fraîchement recruté par l’organisme, notre mission est d'empêcher une zoonose – la transmission d’une maladie d’un animal à un être humain –, la base des pandémies des dernières décennies, notamment celle liée au Covid-19.

Qu’est-ce qui tue ces pauvres chats ? Ce virus se transmet-il entre ces félins et les êtres humains ? Quelles mesures prendre pour stopper l’épidémie ? Quels tests utiliser ? Autant de questions auxquelles 20 Minutes a tenté de répondre en testant ce jeu d'une durée de quinze minutes. Attention, des spoils (tout le jeu en fait) sont présents dans cet article.

Mails et documents à disposition

« C’est la panique chez les propriétaires de chats », nous glisse d’emblée la directrice de l’Anses (dans le jeu, hein). La première étape consiste à comprendre pourquoi ces félins sont de plus en plus nombreux à perdre la vie. Quatre minutes top chrono pour répondre à cette question. Plusieurs documents sont posés sur notre bureau. Bip : un message du Réseau français pour la santé animale tombe dans notre boîte mail. Bip. Un autre message du laboratoire des maladies animales. Il semblerait que la piste d’une maladie infectieuse d’origine virale ou bactérienne soit à privilégier. On valide notre réponse.





Un extrait du jeu en ligne « Agents tous risques » créé par l'Anses. - Anses





Ça se complique… « Des contaminations inconnues sont observées chez des patients dans des hôpitaux de plusieurs villes », alerte Santé Publique France. Les chats seraient-ils en train de contaminer les humains ? On demande à un laboratoire d’effectuer des prélèvements sur les chats malades et les résultats tombent : il s’agirait d’un virus de type herpès. Prochaine étape : comprendre d’où vient ce virus et comment il se transmet. Le chronomètre tourne. La piste des pigeons tombe à l’eau. Notre regard se tourne donc désormais vers les souris. Quelques recherches et le temps est écoulé. On choisit la piste de la transmission de la souris au chat par voie digestive, puis du chat à l’être humain par voie respiratoire.

Troisième et ultime épreuve : prendre des mesures pour stopper l’épidémie et trouver des tests fiables pour diagnostiquer les chats malades. Apparemment, la population commence à s’inquiéter (et on la comprend…) De plus en plus d’humains meurent du « virus du chat », appelé Fel-X (oui, ils sont drôles à l’Anses). La directrice nous accorde cette fois cinq minutes pour trouver un test.





Résultat : 160 personnes infectées

Plusieurs experts arrivent à l'écran, dans les locaux de l’Anses, pour donner leurs recommandations. Tout un tas de documents sont également accessibles. Parmi eux, on a les résultats du taux de sensibilité pour chaque test ! L’AB 5451 semble être le plus fiable. Parmi tout un tas d’autres informations plus ou moins utiles (désolée Comète, le chat du président, mais on s’en fiche un peu que tu sois contaminé) : les résultats du laboratoire sur le moyen le plus efficace de déceler le virus. Et ce sont les sécrétions oculaires et l’écouvillon oropharyngé qui sont les plus efficaces.









Les cinq minutes sont écoulées. On décide de privilégier le confinement des chats et le port de masque FFP2 en leur présence, puisque la transmission se fait par voie respiratoire. Verdict de la directrice de l’Anses : on a mieux compris ce virus, réussi à garder le nombre de cas sous le niveau acceptable et renforcé la fiabilité du test. 18.258 chats ont quand même été contaminés et 160 personnes infectées, mais apparemment, ce n’est pas beaucoup.

« Cette situation pourrait arriver », explique Charlotte Dunoyer, directrice scientifique de la santé et du bien-être des animaux à l’Anses, qui a travaillé sur le projet. L’agence a collaboré avec de nombreux experts pour rendre le scénario le plus crédible possible. « Ce type de phénomène est de plus en plus fréquent en raison de l’augmentation de la population mondiale et du réchauffement climatique. On est donc davantage vigilant avec les virus qui se transmettent d’animal à humain. » L’Anses a aussi voulu montrer que ce type de situation « requiert une expertise collective et pluridisciplinaire car c’est très complexe ». Et que pour devenir un Agent tous risques, il ne faut pas forcément suivre les conseils de Mikael Catman, un vétérinaire médiatique qui n’y connaît pas grand-chose en maladie humaine.

* Agents tous risques, jeu vidéo gratuit disponible par ici