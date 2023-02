Des hallucinations. L’adolescent de 16 ans soupçonné d’avoir poignardé sa professeure d’espagnol, Agnès Lassale, à Saint-Jean-de-Luz, « a mis en avant une petite voix qui lui parle (…), qui l’incite à faire le mal et qui lui aurait suggéré la veille de commettre un assassinat », a expliqué Jérôme Bourrier, le procureur de Bayonne. Le premier examen psychiatrique, mené au cours de la garde à vue, n’a cependant pas révélé de « maladie mentale de type schizophrénie, état maniaque, mélancolie ou retard mental, ni décompensation psychiatrique aiguë », a précisé le magistrat. Si ce point est un élément central de l’enquête, David Masson, psychiatre au Centre Psychothérapique de Nancy et responsable départemental du Centre Universitaire de Remédiation cognitive et rétablissement du Grand-Est, tient à rappeler qu'« on peut avoir des hallucinations sans avoir un trouble psychique ».

Quand on parle d’hallucinations, de quoi parle-t-on exactement ?

L’hallucination, c’est la perception d’un objet qui n’existe pas. On perçoit quelque chose qu’on ne devrait pas comme si c’était réel. Quand quelqu’un dit qu’il entend de voix, il entend réellement une voix que les autres n’entendent pas. Ces hallucinations peuvent toucher tous les sens. Elles peuvent être tactiles, avec des sensations de toucher, cénesthesiques, avec des impressions de brûlure, de courant électrique ou de piqûre. Elles peuvent aussi atteindre le goût et l’odorat. Mais les hallucinations les plus fréquentes sont les acoustico-verbales. C’est-à-dire les sons et les voix. Il s’agit alors de voix bien distinctes, de personnes qui disent quelque chose d’intelligible.

Une hallucination est-elle forcément liée à une maladie psychiatrique ?

Pas du tout. Les hallucinations sont fréquentes dans les troubles psychiques, comme la schizophrénie ou les psychoses. A peu près 70 % des personnes atteintes de schizophrénie ont ou ont eu des hallucinations. Cela veut donc dire que 30 % n’en ont pas. Elles peuvent aussi être liées à d’autres troubles psychiques. Dans les phases maniaques du trouble bipolaire, par exemple, ce n’est pas rare qu’on ait des idées de grandeur, voire des hallucinations, sous la forme de voix qui disent à la personne qu’elle a des superpouvoirs.

On peut aussi avoir des hallucinations sans être atteint d’un trouble psychique. Plus de 10 % de la population a fait au moins une fois l’expérience d’une hallucination auditive. Ces hallucinations peuvent être dues à une privation de sommeil ou encore à la prise de substances, de drogues ou d’alcool. Le sevrage alcoolique peut aussi en provoquer. Il existe aussi des hallucinations qui apparaissent au moment de l’endormissement ou du réveil car l’état de conscience est un peu modifié. On a l’impression d’être appelé, par exemple. La migraine, l’épilepsie temporale et certaines démences avancées comme la maladie d’Alzheimer, peuvent également en créer.

Ces hallucinations sont-elles forcément malveillantes ?

Pas forcément. En psychiatrie, on rencontre souvent des personnes ayant des hallucinations émettant un jugement négatif envers elles-mêmes. Une voix qui insulte, qui dit « t’es nul », « tu ne vaux rien », « tu ferais mieux de disparaître ». Ce n’est pas donc pas forcément tourné vers les autres, avec des phrases comme « il faut faire du mal à telle personne. » C’est quelque chose de beaucoup plus personnel et intime.

Les gens disent que les voix leur parlent de choses très personnelles, de leur histoire, de ce qui est important pour eux. C’est d’ailleurs souvent à ce moment-là qu’ils consultent, quand ils entendent une personne qui leur dit des horreurs parce que cela peut générer de l’anxiété et un profond mal-être. Mais d’autres personnes ont des hallucinations sympathiques. Certaines ont appris à vivre avec. Cela fait partie de leur quotidien. J’ai un patient qui m’a dit un jour : « c’est un bruit de fond et si elles n’étaient plus là je ressentirais un grand vide parce qu’elles me tiennent compagnie. »

Dans le cas du meurtre à Saint-Jean-de-Luz, le lycéen raconte qu’une voix l’incite à faire le mal et lui a suggéré la veille de commettre un assassinat…

Il y a une vraie idée reçue selon laquelle les voix prennent le contrôle. Ce n’est pas vrai du tout. Ce n’est pas parce qu’une voix dit « il faut agresser quelqu’un » que cela s’accompagne forcément d’un passage à l’acte. C’est une voix. Ce n’est pas du pilotage automatique. Les personnes qui ont ces hallucinations ont souvent des phobies d’impulsion. Elles se disent « si la voix dit ça, c’est qu’à un moment elle va prendre le pouvoir et elle va m’obliger à faire des choses que je n’ai pas envie de faire ». Mais ça, c’est très, très, très rare. On est plus souvent confronté à la peur du passage à l’acte, qu’au passage à l’acte en lui-même. Il faut donc faire attention à toute généralisation.









Doit-on forcément consulter quand on a des hallucinations ?

Si elles sont couplées à d’autres symptômes, comme de la tristesse, de l’anxiété, ça vaut le coup de consulter. De même, une désorganisation de la pensée, une altération du fonctionnement ou encore des résultats scolaires en chute libre et un isolement peuvent être des symptômes d’une psychose. On peut réaliser au moins un examen clinique auprès d’un médecin, comme son généraliste. Quand un premier épisode psychotique, qui est souvent accompagné d’hallucinations, arrive, on va demander un scanner cérébral pour vérifier qu’il n’y a pas un autre problème physique qui pourrait l’expliquer. En gros, l’hallucination, c’est un peu comme la fièvre. C’est un indice mais cela ne nous donne pas d’information précise sur ce qu’il se passe.

Dans l’affaire de Saint-Jean-de-Luz, le premier examen psychiatrique n’a révélé « aucune maladie mentale de type schizophrénie, état maniaque, mélancolie ou retard mental, ni décompensation psychiatrique aiguë ».

Oui, et c’est très perturbant pour les gens. Ils se disent que ce n’est pas normal d’entendre des voix. Pour eux, c’est incompréhensible car hallucinations = schizophrénie = dangerosité. Ce qui n’aide pas les personnes qui en souffrent. Elles savent très bien qu’entendre des voix est mal vu donc c’est compliqué pour elles d’en parler.