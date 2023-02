Les voir dans les rayons des pharmacies et parapharmacies est devenu habituel. Pour compléter l’offre des traitements contre l’insomnie et pour l’amélioration du sommeil, de nombreux produits phytothérapeutiques - à base de plantes ou d’extraits de plantes - sont commercialisés par les laboratoires. En plus des somnifères, uniquement délivrables sur ordonnance, sont disponibles des dizaines de comprimés, gummies, tisanes, sirops, à base de plantes qui vous promettent un sommeil en or.

Dans une enquête de Que Choisir, notre partenaire, parue récemment, la journaliste Anne-Sophie Stamane a analysé les bénéfices et les risques de ces produits phytothérapeutiques, mais aussi des différents médicaments qui existent.

Dans notre Brief Conso, elle répond, dans la vidéo ci-dessus, aux questions que vous vous posez à ce sujet.