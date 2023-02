Une « taxe lapin ». Non, il ne s’agit pas d’une sanction financière à l’encontre des personnes qui adorent mettre ce petit mammifère dans leurs assiettes, mais de celles qui ne se présentent pas à leur rendez-vous médical. Qui posent un lapin à leur médecin quoi. Il s’agit d’un amendement déposé par les sénateurs à la proposition de loi de la députée Renaissance Stéphanie Rist sur l’accès aux soins, actuellement examinée au Parlement.

Car chaque semaine 6 à 10 % des patients ne se présentent pas à leur rendez-vous médical. Réu « hyper importante » de dernière minute, problème de garde d’enfant ou oubli pur et simple : les raisons invoquées sont nombreuses. Mais les répercussions sur le système de santé le sont tout autant. Depuis plusieurs mois, l’Académie nationale de médecine et le Conseil national de l’Ordre des médecins alertent les pouvoirs publics sur les conséquences de ces lapins. Selon eux, ils réduisent la disponibilité des médecins libéraux, ce qui limiterait l’accès aux soins pour d’autres patients et contribuerait à augmenter le nombre de personnes se rendant aux urgences. Alors, face à ce phénomène, des médecins s’organisent, comme nous le racontent ceux ayant répondu à notre appel à témoignages.

Des affiches dans les salles d’attente

Certaines plateformes de prise de rendez-vous en ligne, comme Doctolib, permettent aux professionnels de santé d’envoyer un rappel aux patients, de sept jours avant le rendez-vous jusqu’à la veille. Delphine, médecin, utilise ce système pour se prémunir contre les oublis de ses patients. Elle va parfois même jusqu’à leur envoyer elle-même un texto la veille, « surtout le vendredi pour le samedi, le jour où il y a le plus d’oublis. »

François, généraliste installé depuis plus de trente ans en milieu semi-rural, utilise, lui, la méthode forte. Dans la salle d’attente de son cabinet, une affiche donne le ton : après deux manquements non explicables, le patient ne sera plus reçu au cabinet. « Je n’ai jamais été contraint d’en arriver à cette extrémité », tient à préciser le médecin, qui ne recense qu’un ou deux rendez-vous non honorés ni excusés par semaine sur 140 à 150 consultations. « Les patients en perte d’autonomie et ceux en déplacements professionnels réguliers ne sont bien sûr pas concernés » rassure-t-il.

Exclusion de la patientèle

Près de deux tiers de ces défections concerneraient de nouveaux patients, ceux qui consultent pour la première fois le professionnel de santé, selon l’Académie nationale de médecine et le Conseil national de l’Ordre des médecins. Une tendance que constatent les professionnels interrogés, dont certains ont décidé de traiter différemment les retards de leurs patients réguliers et de ceux qu’ils n’ont encore jamais vus.

François (un autre) fait partie de ceux-là. Si un nouveau venu n’honore pas son rendez-vous, il sera automatiquement blacklisté et ne sera plus le bienvenu. Et si le médecin connaît le patient, il tolère deux oublis. « A chaque rendez-vous manqué, le patient est prévenu par SMS », explique le professionnel. Une sorte de « il ne vous reste plus qu’une vie » (comme dans un jeu vidéo hein, on espère que François ne leur écrit pas ça dans la vraie vie). Avec ces règles, il limite ses lapins à un ou deux par semaine.









Demande de dédommagement

Delphine, également médecin, ne différencie pas les nouveaux et anciens patients et applique la même règle pour tous : après plusieurs défections sans motif, elle bloque la prise de rendez-vous sur le site. « Il m’est même arrivé de demander un dédommagement car ça faisait au moins cinq fois que la personne ne venait pas à son rendez-vous. »

Pour José, un autre médecin qui a répondu à notre appel à témoignages, ce n’est pas tant sa connaissance du patient qui compte que l’excuse de ce dernier. A chaque rendez-vous non honoré, il fait rappeler le patient par son secrétariat. « Quand l’excuse me paraît plausible, je passe au-dessus. Mais si je n’ai pas de réponse ou un "j’ai oublié", il n’y a pas de seconde chance. C’est l’exclusion de ma patientèle. » On ne va pas vous conseiller de trouver votre plus beau mytho la prochaine fois que vous oubliez votre rendez-vous mais plutôt de prévenir le médecin en amont. Parce que les lapins, c’est quand même plus sympa quand ça court dans un champ.