Entre 6 et 10 % des rendez-vous médicaux ne sont pas honorés, selon l’Académie de médecine et l’Ordre des médecins. Cela représente deux heures par semaine dans l’emploi du temps d’un ou une médecin. Un temps qui pourrait être utilisé pour recevoir d’autres patients, et ainsi lutter contre les déserts médicaux.

Face à ce problème, le Sénat a ajouté un amendement à la loi de la députée Renaissance Stéphanie Rist visant à améliorer le système de santé. Il permettrait d’indemniser le médecin dans le cas où le patient n’est pas venu à son rendez-vous.

Vous êtes médecin ou professionnel de santé, à quelle fréquence êtes-vous sujet à des rendez-vous non honorés de la part de vos patients ? Quel impact cela a-t-il sur vos journées de travail ? Qu’avez-vous mis en place afin de lutter contre ces lapins ? Faites-vous payer à vos patients les rendez-vous non honorés ? Que faites-vous avec vos patients qui n’ont pas honoré leur rendez-vous à plusieurs reprises ?