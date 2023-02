Un matin, Reshada se réveille, passe la main dans ses cheveux et constate une touffe dans le creux de sa paume. Le diagnostic tombe quelques jours plus tard : elle souffre d’un lupus, une maladie chronique auto-immune, responsable de son alopécie, la perte de ses cheveux.

A la suite de ce diagnostic, Reshada est tombée dans une profonde dépression. « C’est comme si les cheveux définissaient notre féminité et que, sans cheveux, on ne se sent plus femme », raconte la mère de famille dans la vidéo ci-dessus. Elle a déjà dû faire face à de nombreuses réflexions comme « Ah bah, tu es chauve ? », ou « Tu as un cancer ? ». Reshada a mis plus de dix ans à assumer son crâne chauve et à se faire aux remarques parfois déplacées des gens à son propos, notamment grâce à une psychothérapie.

Après la prise de parole de l’ancien Premier ministre, Edouard Philippe, à propos de son alopécie, Reshada a décidé de témoigner à son tour pour sensibiliser à propos de cette maladie et pour inspirer d’autres personnes touchées.