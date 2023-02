Covid-19, inflation, guerre en Ukraine… Aux ennuis personnels de chacun s’ajoute un climat difficile, de quoi mettre à mal notre bien-être et la qualité de notre sommeil. Depuis la crise sanitaire, les Français ont accru leur prise de somnifères. Dépendance, pertes de mémoire, chutes… Les effets indésirables de ces produits sont connus. C’est là que les solutions alternatives, dites « douces », interviennent. Gélules, gummies, comprimés, tisanes, sirops, poudres, sticks… Dans les rayons des pharmacies et parapharmacies, les traitements de phytothérapie - le traitement des maladies et troubles par les plantes ou extraits de plantes - sont présents par dizaines.

Mais y a-t-il des bons et des mauvais élèves parmi les traitements contre l’insomnie ? Une enquête de Que Choisir s’est penchée sur la question, et 20 Minutes vous propose d’y revenir. La rédactrice de l’enquête, Anne-Sophe Tamane, y répondra en vidéo.

Vous vous demandez quelle est la fiabilité des médicaments et produits phytothérapeutiques ? Leur efficacité ? Si certains sont davantage recommandés ? S’il existe d’autres solutions que la prise de ces traitements ? Vous consommez déjà des gélules, tisanes, poudres, comprimés phytothérapeutiques et vous vous interrogez sur leurs effets indésirables ? Posez-nous toutes vos questions.