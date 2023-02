La Haute Autorité de santé (HAS) fera de nouvelles recommandations en mars et en juillet sur les obligations vaccinales des soignants, y compris concernant le Covid-19, a-t-elle annoncé mercredi.

Saisie par la direction générale de la Santé pour actualiser l’ensemble des recommandations relatives aux obligations et recommandations vaccinales des professionnels, la HAS évaluera d’abord en mars « la pertinence de modifier les obligations vaccinales en vigueur concernant la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et l’hépatite B ».

La question du Covid-19

Elle traitera également, dans ce premier volet, de la pertinence du maintien de l’obligation vaccinale du Covid-19 pour les soignants « au regard de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques ». La HAS entend actualiser les connaissances relatives aux fréquences de survenue de ces maladies.

Puis elle étudiera « l’impact des différentes mesures possibles (mise en œuvre, suspension ou maintien d’une obligation vaccinale) sur la couverture vaccinale, sur l’incidence des infections contractées par les professionnels dans l’exercice de leur travail et chez les personnes dont elles ont la charge et sur l’absentéisme des professionnels concernés ». Ses travaux seront menés en parallèle de ceux du Conseil national d’éthique (CCNE) qui doit également se prononcer sur la situation des soignants suspendus après avoir refusé de se vacciner contre le Covid-19.

Une consultation publique « très prochainement »

La question de la réintégration des soignants non vaccinés fait polémique depuis que l’obligation vaccinale du personnel de santé a été mise en place en septembre 2021. En novembre, le président Emmanuel Macron a estimé que leur retour à l’hôpital devait être une décision « scientifiquement établie », « pas un choix politique ».

En juillet prochain, la HAS évaluera les vaccinations actuellement recommandées pour les étudiants et professionnels des secteurs de santé, contre la coqueluche, la grippe, l’hépatite A, la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle.

Dans le cadre du premier volet de ses travaux, « la HAS va organiser très prochainement la consultation publique soumettant aux parties prenantes son projet de recommandation », a-t-elle annoncé. Afin de « recueillir le plus largement possible l’avis des principaux acteurs concernés par le sujet », un questionnaire en ligne sera accessible entre le 17 février et le 3 mars.