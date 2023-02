Sous les radars, la « triple épidémie » continue de mettre sous pression le système de santé français. Ce mercredi, les principales mesures sanitaires de lutte contre le Covid-19 - dont la décrue se confirme - prennent fin, inquiétant certains experts. A compter de ce mercredi, l’isolement systématique des cas positifs et la réalisation d’un test au bout de deux jours pour leurs contacts ne seront plus requis. Le suivi des cas contacts, via le service « contact Covid » géré par l’Assurance maladie, va aussi cesser.

D’un autre côté, après quatre semaines consécutives de baisse, l’épidémie de grippe est repartie à la hausse la semaine dernière. Au total, dix régions sur treize sont toujours en épidémie, mais les indicateurs demeurent « à un niveau d’intensité faible en ville et à l’hôpital », a indiqué mercredi Santé publique France. Dernière épidémie, celle de la bronchiolite, en déclin depuis fin décembre, et qui a poursuivi son recul sur la plus grande partie du territoire durant les sept derniers jours.









Un bilan humain encore inconnu

« Etonné » de l’absence de reprise épidémique en janvier, Benjamin Davido, infectiologue à l’hôpital Raymond-Poincaré, a expliqué que la baisse du nombre d’infections au Covid-19 est corrélée à l’immunité acquise par une bonne partie de la population. « La question est maintenant de savoir si cette immunité va tenir avec l’arrivée possible de nouveaux variants », avance le médecin.

Quoi qu’il en soit, le système de santé reste meurtri. Après des mois de pandémie et cette triple épidémie, « il encaisse des difficultés qui semblent de plus en plus difficiles à supporter », estime le Pr Zureik, tablant sur une poursuite inexorable de la « dégradation de la qualité des soins ». Le bilan humain de cette triple épidémie n’est même pas encore connu.