Le 15 janvier 2021, un patient de l’Oncopole de Toulouse en rémission d’un cancer de la gorge devenait le tout premier Français à recevoir une dose de vaccin « personnalisé » conçu spécialement pour armer son système immunitaire contre les caractéristiques, uniques, de sa tumeur. L’objectif était avant tout de prévenir une éventuelle rechute qui, pour les cancers ORL, dont 15.000 cas sont diagnostiqués chaque année en France, survient environ chez la moitié des patients « dans les 2 à 3 ans », selon l’oncologue Jean-Pierre Delord.

Deux ans plus tard, ils sont dix avoir reçu leur vaccin sur-mesure conçu par la biotech française Transgene. « Et, pour l’instant, aucun n’a rechuté » a annoncé ce mercredi le professeur toulousain en charge de cette première étude clinique. « Nous sommes très heureux de ces résultats qui sont un signe encourageant de plus », a-t-il ajouté. Un autre signe étant maintenant la certitude que ce vaccin est « très bien toléré » par les patients, hormis la petite « rougeur inflammatoire » habituelle.

S’attaquer aux cellules cancéreuses cachées

Le produit est inoculé grâce à un vecteur viral. C’est le seul aspect classique de ce « traitement innovant ». Transgene utilise le séquençage ADN et l’intelligence artificielle pour fabriquer en « trois à quatre mois » les doses individualisées. « Avec ce vaccin thérapeutique, on apprend au système immunitaire comment et où attaquer le cancer de chaque patient », précise Hedi Ben Brahim, le directeur général de l’entreprise basée près de Strasbourg. Par ailleurs, alors que la plupart des traitements nouveaux sont développés sur des patients dans la phase aiguë de leur maladie, celui-ci intervient en toute fin : après la chirurgie et après le traitement conventionnel par chimio ou radiothérapie, mais aussi après la phase de reconstruction et de réparation des dégâts causés par ces cancers « tête-cou ». « L’idée, c’est de s’attaquer aux dernières cellules que ce cancer aurait pu laisser dans le corps », ajoute Jean-Pierre Delord, celles qui vont échapper au scanner lors des premières visites de contrôle ou ont migré loin de la tumeur originelle.









Les patients vaccinés sont ensuite suivis à travers des analyses sanguines régulières pour s’assurer que leur système immunitaire stimulé est en veille, et qu’une armée de lymphocytes T [pour tueurs] spécifiquement entraînée est prête à en découdre au moindre signe d’alerte. « On a maintenant la conviction qu’on va savoir protéger les patients, prolonger leur survie et pourquoi pas les guérir », assure Maha Ayyoub, l’immunologiste chargée de ce suivi.

« Un formidable espoir » chez les patients

Alors que Moderna et BioNTech se sont aussi lancés dans la course aux vaccins thérapeutiques contre le cancer, et fort des premiers résultats obtenus, Transgene annonce le lancement cette année « d’une étude clinique de phase 2 », englobant « davantage de patients ».

Pour l’instant, il n’existe aucun médicament pour empêcher les rechutes cancéreuses. Et du côté des malades et de leurs proches, l’attente est immense. « Ce vaccin suscite un formidable espoir », explique Sabrina Le Bars, cofondatrice de l’association Corasso qui soutient les personnes touchées par un cancer, en particulier un cancer « rare » de la tête et du cou, qui sont caractérisés par un nombre important de mutations et répondent moins bien que d’autres à l’immunothérapie pour l’instant. Elle a traversé cette épreuve en 2010, alors qu’elle avait 29 ans et était enceinte de six mois. Elle sait tout des difficultés à se reconstruire mais aussi du stress généré par l’angoisse de la récidive. « Vous avez cette épée de Damoclès au-dessus de votre tête, confie-t-elle, celle qui fait qu’on se demande toujours si on sera là pour le prochain Noël, si on verra les premiers pas de son fils ou si on pourra soutenir sa fille quand elle passera le bac » . Alors, « alléger le poids de cette épée », pour elle, c’est tout simplement inespéré.