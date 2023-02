« Passe passe le oinj y’a du monde sur la corde à linge », rappait NTM en 1995. Trente ans plus tard, la France reste championne de consommation de cannabis qui est, selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives, « de loin la substance illicite la plus consommée en France ». Non seulement le marché de la weed français est le plus important d’Europe en matière de consommation, mais c’est aussi le stupéfiant illicite préféré des Français.

Considérée dans l’imaginaire collectif comme une drogue douce, célébrée dans la culture urbaine, dans la musique hip-hop ou le reggae, la Marie-Jeanne peut néanmoins avoir des effets dévastateurs sur le cerveau. Il est parfois difficile d’en décrocher. Certains restent addicts pendant des années, des décennies. Mais le CBD a fait son entrée sur le marché légal en France. Issu de la même plante, presque le même goût et la même odeur, peut-il servir de substitut au THC ?

Faites-vous partie de ces personnes qui ont réussi à décrocher de leurs joints quotidiens en les remplaçants par des joints de CBD ? Votre cerveau est-il sorti de la nébuleuse confusion que créé une consommation régulière de THC ? De quelle manière consommez-vous votre CBD ? Le fait qu’il soit légal change-t-il quelque chose pour vous ? Passer au CBD a-t-il changé vos relations sociales ? Amélioré votre efficacité au travail ? Comment avez-vous vécu la transition ? Où achetez-vous votre CBD ? Fumez-vous toujours des joints de manière occasionnelle en soirée ? Si vous voulez nous raconter votre rapport au CBD, comment il a changé ou non votre vie, vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.