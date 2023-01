La pandémie de Covid-19 est-elle encore assez dévastatrice pour exiger un niveau d’alerte maximal ? C’est la question par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et que devra trancher le comité d’urgence.

Pour le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la réponse ne semble guère faire de doute. « Bien que je ne veuille pas devancer l’avis du comité d’urgence, je reste très préoccupé par la situation dans de nombreux pays et le nombre croissant de décès », avait-il dit mardi, lors d’un point de presse régulier à Genève.

« Mon message est clair. Ne sous-estimez pas ce virus », avait insisté le directeur général, qui peut choisir de suivre ou non l’avis du Comité d’urgence. La 14e réunion de ce comité a lieu près de trois ans jour pour jour depuis qu’il a recommandé pour la première fois de déclarer le Covid-19, une urgence de santé publique de portée internationale, le plus haut niveau d’alerte de l’OMS.

Trop peu de personnes correctement vaccinées

Depuis, ce panel d’experts se réunit tous les trois mois pour discuter de la pandémie et rend ensuite compte au docteur Tedros, sous forme de recommandations. Vendredi, dans son propos liminaire à l’ouverture de la réunion, il a souligné que « depuis le début du mois de décembre, le nombre de décès hebdomadaires signalés dans le monde est en augmentation ».

« De plus, la levée des restrictions en Chine a entraîné une augmentation du nombre de décès dans le pays le plus peuplé du monde » et la semaine dernière, sur près de 40.000 décès dus au Covid signalés à l’OMS, « plus de la moitié ont été signalés en provenance de Chine ».

La maladie a fait 170.000 morts ces deux derniers mois. Le docteur Tedros a regretté que trop peu de personnes soient correctement vaccinées et que la surveillance et le séquençage génétique, qui permettent de suivre l’évolution du virus et ses déplacements, aient fortement chuté.