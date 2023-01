Quelles plantes choisir pour une bonne (et efficace) tisane d’hiver ?

Une bonne série ou une petite lecture, une méridienne pour s’allonger avec sa couverture et… une tisane avant d’aller se coucher. Ce genre de soirées, beaucoup les vivent en ce moment. En plein hiver, quand la température descend nettement et que le besoin de chaleur se fait ressentir. Mais alors, que mettre dans son eau chaude ? Cela dépend de l’effet recherché, qui peut être classé en trois catégories : apaisant, détox et diurétique. 20 Minutes vous aide à y voir plus clair avec l’aide de deux spécialistes.

Pour se détendre

Après tout, la tisane doit rester un plaisir. Dans cette optique, certaines plantes et fleurs permettent de se calmer. L’exemple roi ? « Le tilleul, qui aide à dormir », répond Guillaume Kreutter, pharmacien à la tête de son officine du Pont Kuss, à Strasbourg. Il cite également la « verveine citronnée ». « On peut aussi se tourner vers la camomille et la primevère », ajoute Carole Dietrich, qui gère avec son mari une exploitation de cueillette et transformation de plantes à Boersh, au pied du Mont Sainte-Odile (Bas-Rhin). Les deux ajoutent évidemment que les mélanges sont possibles. Tout en attirant l’attention sur les précautions d’usage « car chaque plante a une durée d’infusion spécifique et un dosage à ne pas dépasser ». « Sachant qu’il y a très peu de principes actifs dans les sachets qu’on trouve dans le commerce. Les effets sont très réduits », précise encore le spécialiste en herboristerie.

Pour se soigner (ou anticiper)

Ah, les virus et autres complications hivernales… C’est l’époque et ça peut se soigner (aussi) avec des tisanes. « Certains ne se soignent qu’avec ça », explique ainsi le pharmacien avant donc de donner ses pistes. « Si on est déjà malade, on peut prendre des plantes antiseptiques. Le thym, la sarriette, ça marche très bien. Pour des maux de gorge, on se tournera plutôt vers un mélange de fleurs pectorales, avec de la mauve, du tussilage, de la guimauve, du coquelicot et du bouillon-blanc. Et si on veut plutôt se déboucher les bronches ou le nez, rien de tel que l’eucalyptus. J’ajoute enfin que le sureau, en baie ou en fleur, est anti-grippal et fait baisser la fièvre. »

Pour se remettre d’aplomb

Les repas de fêtes, la galette des rois, les raclettes et autres plats un brin gras… Avec tout ça, l’organisme peut quelque peu souffrir. « L’hiver, c’est souvent le moment que les gens choisissent pour des petites cures détox », estime Carole Dietrich. Dans son magasin et sur les marchés, elle propose donc souvent « des feuilles de cassis, des reine-des-prés. Elles sont diurétiques. Ça draine, ça nettoie, ça élimine les toxines de l’hiver. La mélisse va aussi favoriser la digestion. » « Dans cet ordre d’idées là, le romarin fonctionne très bien, ou le pissenlit mais il faut alors le faire en décoction », ajoute Guillaume Kreutter.

« Si on veut booster l’immunité, des bourgeons de pin permettront eux de fluidifier les sécrétions. » Et peut-être donc de mieux passer cette période de grand froid, avant le retour des beaux jours. « Mais on pourra aussi consommer des plantes au printemps ou à l’été », conclut la productrice. « Elles peuvent se boire glacées. La menthe, les pétales de rose ou l’hibiscus, c’est très rafraîchissant ! »