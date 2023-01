Bougies, éclairage tamisé et musique d’ambiance : dans quelques jours, de nombreux couples célébreront la Saint-Valentin. Il y a celle et ceux qui considèrent la fête des amoureux comme un évènement uniquement commercial, et les autres, qui ne manqueront pas cette occasion de passer une belle soirée coquine en amoureux. Mais coquine comment ? Au point de faire une place aux sextoys durant les ébats ? Là, ça dépend des humeurs et des envies de chacun. Avec d’un côté celles et ceux pour qui c’est un moyen de réchauffer l’ambiance et renforcer l’intimité et la complicité au sein du couple, et les autres qui peuvent considérer godes, stimulateurs clitoridiens ou prostatiques comme des sortes de concurrents, ou du moins des intrus jouant les troubles fêtes.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Au sein de votre couple, accordez-vous une place aux sextoys ? Oui ? Non ? Pourquoi ? Que représentent-ils pour vous dans le cadre de la sexualité du couple ? Des alliés pour prendre encore plus de plaisir ou des objets qui vous refroidissent ? Si vous êtes adeptes de l’utilisation des sextoys à deux, qui en a eu l’initiative, vous ou votre partenaire ? Quel type de sextoy utilisez-vous ? Vous a-t-il fallu du temps pour vous sentir à l’aise dans votre utilisation à deux ? Racontez-nous.