« En 2015 Rothschild a déposé un brevet pour un test COVID-19 en Pays-Bas », affirment des internautes sur les réseaux sociaux. « Pourquoi est-ce possible avant l’épidémie ? », se questionnent-ils. Une information qui vient renforcer la théorie de certains selon laquelle cette épidémie était voulue et prévisible par « l’élite ».

Leurs publications sont accompagnées de diverses photos et vidéos indiquant le numéro de brevet « US-2020279585-A1 ». L’inventeur identifié est Rothschild Richard A, et la date est celle du 13 octobre 2015. Effectivement étrange puisque le Covid-19 n’est arrivé qu’en 2019 en Asie.

Système et méthode de test du COVID-19 - Brevet US-2020279585-A1 - PubChem// brevet 2015 de Richard Rothschild 👇💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 pic.twitter.com/h1sWtQyKLQ — Robin magali (@RobinmagaliQ) January 14, 2023



« Ce n’est pas contestable, puisque les informations proviennent de registres officiels des brevets aux Pays-Bas et aux États-Unis. Et nous avons toute la documentation », avancent-ils. 20 Minutes fait le point sur cette information qui circule depuis le début de l’épidémie sur les réseaux sociaux.

FAKE OFF

Plusieurs internautes citent PubChem, une banque de données américaine de molécules chimiques, sur lequel ils ont pu constater toutes les informations sur ce brevet déposé dès 2015. Effectivement, tout y est visible. La demande pour la première invention de Richard A. Rothschild date bien du 13 octobre 2015. Le site Espacenet, un service gratuit permettant de chercher des documents brevets du monde entier, le confirme également.

Le brevet déposé par Richard A. Rothschild est un brevet américain. A la différence des brevets européens, les inventeurs peuvent effectuer une demande de Brevet « Continuation in Part » - dépôt de continuation. Ce dernier permet à un inventeur d’ajouter des nouvelles revendications à une demande précédente. C’est cela qui prête à confusion et qui laisse penser aux internautes que la partie concernant le Covid-19 existait déjà en 2015.

Ainsi, il est déjà écrit sur PubChem : « La date de priorité pour la demande de brevet US-2020279585-A1 fournie par Google est basée sur une série de demandes de brevet distinctes mais liées datant de 2015. Parmi ces différentes demandes, seul US-2020279585-A1 mentionne COVID-19, et il a été déposé le 17 mai 2020. »

En réalité, le brevet original décrit seulement des techniques d’analyse de données biométriques et ne fait pas mention du nouveau coronavirus. Il s’agit d’une mise à jour de l’invention précédente permettant d’utiliser ces techniques d’analyses biométriques pour déterminer si une personne est atteinte du virus ou pas.

Ce n’est peut-être pas la première fois que vous entendez ce nom de famille, et d’ailleurs sur des sujets de Covid-19 similaires. La famille juive des Rothschild a été la plus grande fortune de l’ancien empire des Habsbourg (1526 – 1804) et a compté parmi les plus grandes fortunes d’Europe, grâce à ses activités bancaires et industrielles.

Elle est régulièrement la cible de rumeurs antisémites et de théories conspirationnistes sur Internet. Ce nom de famille est actuellement associé à deux acteurs du secteur financier : la banque d’affaires Rothschild and Co et la banque privée Edmond de Rothschild.