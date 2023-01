L’hôpital de Remiremont dans les Vosges doit désormais faire face à sept plaintes, et peut-être bientôt huit, après des décès de patients jugés suspects par leurs proches, selon le procureur de la République d’Epinal, Frédéric Nahon. A la suite de ces plaintes, quatre informations judiciaires ont été ouvertes pour homicide involontaire - dont une cinquième fort probablement - une autre pour blessures involontaires et enfin une autre pour recherche des causes de la mort.

Maître Nancy Risacher, qui suit six des sept plaintes, indique être « en train (d’en) rédiger » une huitième pour homicide involontaire. Seul l’un de ses clients a, pour l’instant, été entendu par le juge d’instruction, a-t-elle indiqué. L’avocate a indiqué, par ailleurs, avoir été contactée par « plusieurs autres personnes » et être en train d’examiner ces dossiers pour voir si d’autres plaintes pouvaient en sortir.

Une association de proches de patients décédés

Une association de proches de patients décédés devrait bientôt voir le jour, sous la houlette d’Angélique Souque, dont la mère est décédée en juillet à l’hôpital vosgien après une opération du col du fémur. Baptisée « AJC pour elles » -- les initiales d’Angélique et de ses sœurs Jennifer et Céline --, ses statuts ont été déposés jeudi à la préfecture des Vosges, selon l’accusé de réception électronique consulté par l’AFP. Elle a pour but « d’aider, d’assister » et de « fédérer les familles » de patients décédés à l’hôpital de Remiremont, a précisé Angélique Souque.









Contacté par l’AFP, l’avocat de l’hôpital de Remiremont, Maître Frédéric Berna, a déploré le « battage médiatique » autour du dossier, jugeant « audacieux de mener une campagne contre l’hôpital quand on sait les difficultés aujourd’hui des hôpitaux français ». Début janvier, des élus des Vosges avaient apporté leur soutien aux équipes du centre hospitalier de Remiremont, dénonçant des « campagnes de presse » ayant « pris pour cible » l’établissement.