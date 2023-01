Le sucre « semble devenu, ces dernières années, l’ennemi nutritionnel numéro 1 aux yeux d’une grande partie de la population », rapporte Elsa Abdoun, journaliste à Que Choisir, - notre partenaire - dans une enquête publiée fin décembre dernier. Et pour preuve : d’après un sondage sur les modes alimentaires des Français réalisé par l’UFC-Que Choisir en avril 2021, 5 % des milliers de répondants avaient déclaré suivre un régime « sans sucres ajoutés ».

Pour autant, la fiabilité de ces produits reste à nuancer. Moins de sucres, peut-être, mais plus de sel, plus d’arômes, plus d’additifs - dont des édulcorants, qui auraient de probables effets délétères sur la santé -. En bref, les comparatifs réalisés par Que Choisir entre produits classiques et produits dits réduits en sucres, n’amènent pas spécialement de bonnes nouvelles les concernant, bien au contraire.

Voici donc un nouvel épisode du Brief Conso, dans lequel la journaliste Elsa Abdoun répond à vos questions sur le sujet en vidéo.