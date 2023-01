L’épidémie de grippe a continué de ralentir ces derniers jours dans toute la France, a résumé ce mercredi l’agence de santé publique. La semaine dernière a été marquée par une « diminution de l’ensemble des indicateurs de la grippe dans toutes les classes d’âge », a noté Santé publique France dans son bilan hebdomadaire.

A l’hôpital, « le nombre de passages aux urgences et d’hospitalisations après passage étaient également en forte diminution dans toutes les classes d’âges » la semaine dernière. Une reprise à la hausse des indicateurs de la grippe reste toutefois possible au cours des prochaines semaines, met en garde l’agence sanitaire, rappelant que « cela avait été observé lors de la saison 2017-18 où l’épidémie s’était avérée précoce et exceptionnellement longue ».

Sur le front du Covid-19 la tendance est aussi à l’amélioration

De fait, le système de santé est sous tension depuis plusieurs semaines en raison d’une triple épidémie de Covid-19, de bronchiolite et de grippe, qui pèse sur les services d’urgences. Du côté de la bronchiolite justement, l’épidémie se poursuit en France métropolitaine ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à Mayotte cette semaine, mais avec une « diminution des passages aux urgences et des hospitalisations après passages aux urgences » pour la cinquième semaine consécutive.









Sur le front du Covid-19 la tendance est aussi à l’amélioration, puisque la semaine dernière, le ralentissement de la circulation du Sars Cov-2 s’est accentué sur le territoire national.