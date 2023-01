Ne vous rendez plus, la nuit, aux urgences de l’hôpital de Saint-Avold, en Moselle. L’établissement, rattaché au groupe SOS, ferme désormais son service à partir de 19 heures. La raison ? Il n’y a plus de personnel : 36 des 38 infirmiers et soignants du service sont en arrêt maladie.

« Les urgences sont fermées à partir de 19 heures, par manque de personnel », a déclaré Fazia Boukhelifa, secrétaire médicale et déléguée CFDT, confirmant une information de France Bleu Lorraine Nord. Elle a fait état de « l’épuisement » de ses collègues et de « l’encombrement » du service de cet établissement privé à but non lucratif.









« Les soignants ont le sentiment d’être maltraités et se sentent maltraitants à l’égard des patients. Rajoutez à cela des temps d’attente incroyables et des locaux prévus pour 40 passages par jour quand on en enregistre jusqu’à 110, c’est ce qui a mené à ces arrêts maladie. On a l’impression qu’aucune leçon n’a été tirée depuis la crise du Covid », a-t-elle complété. L’accueil aux urgences est assuré en journée « par des intérimaires », a précisé Fazia Boukhelifa, mais la direction de l’hôpital « n’a pas trouvé le personnel nécessaire pour assurer les nuits ».

La CFDT avait déjà lancé un mouvement de grève « symbolique » depuis le 28 décembre, et entame un mouvement de grève « illimité » à l’hôpital de Saint-Avold à partir de mercredi. La CFTC et FO ont également lancé une grève reconductible du 6 au 23 janvier, pour l’ensemble des 13 établissements privés à but non lucratif gérés par le Groupe SOS santé, en Moselle mais également au Creusot (Saône-et-Loire) ou à Paris.

« Après nous, il reste la cour des miracles »

« Il y a un ras-le-bol complet des soignants. On demande des conditions de travail dignes, afin de prendre en charge en sécurité les patients, ainsi qu’une augmentation des personnels et des salaires », a déclaré Marc Reisdorf, délégué syndical central Force Ouvrière. « Le service public est déjà dans un sale état, mais en dessous il y a nous, les établissements privés à but non lucratif : nous avons les mêmes obligations que le service public, mais sans les moyens. Et après nous, il reste la cour des miracles », s’est-il insurgé. « On en est à se demander quand on va être reçu par le juge » pour erreur médicale.

« Il y a aujourd’hui une tension et des revendications », a admis Denis Garcia, le directeur de l’hôpital. « Nous entendons ces difficultés, nous allons essayer de trouver des solutions. Le dialogue existe, l’ARS (Agence régionale de santé) est investie, je pense que ça va aboutir, même si les choses ne vont pas se régler en quelques minutes. On ne peut pas faire avec ce qu’on n’a pas. »

En Moselle, la quasi-totalité des infirmiers et soignants de l’hôpital de Thionville s’était déjà déclarée en arrêt maladie juste avant le Nouvel An, et un mouvement similaire a été observé aux urgences de Sarreguemines. Vendredi, l’ARS a déclenché le plan blanc dans « l’ensemble des établissements de santé de Moselle » pour leur permettre de se réorganiser pour faire face à la crise.