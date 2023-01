Une nouvelle preuve de la dangerosité du vaccin contre le Covid-19 circule parmi les détracteurs de la piqûre. La publication qui le démontre, et qui est partagée par les internautes, n’est autre que celle de Florian Philippot. Sa candidature à la dernière présidentielle était notamment motivée par cette lutte contre les restrictions sanitaires.

« Pourtant plus vaccinés que les Français, avec 100 % de vaccination chez les plus âgés, avec une recommandation de vaccination pour les bébés dès l’âge de 6 mois, le #Japon n’a jamais eu autant de morts covid ! », écrit-il sur Twitter avec un graphique de la mortalité due au virus dans le pays.

« Cela prouve qu’être trop discipliné n’est pas une bonne chose pour transmettre ses gènes. Il va falloir redevenir un peu rebelle, voire sauvage », commente un internaute. « Le Pr Péronne l’a annoncé depuis longtemps, mais la censure tente de rattraper la vérité », affirme un autre. Qu’en est-il vraiment ? 20 Minutes vous en dit plus.

Certains twittos ont émis des réserves sur le graphique à la vue de la date affichée, le 21 février 2021 : « On n’en parle pas parce que votre graphique date de 2020 en pleine épidémie, sans vaccin. » Pourtant, le document partagé par Florian Philippot est bel et bien vrai. Et on le trouve directement sur google en recherchant « mortalité covid Japon », puis en sélectionnant « toute la période » afin d’avoir une vue d’ensemble, comme il l’a fait. On constate alors que les chiffres sont les bons : le nombre de décès dépasse les 300 en fin de graphique, ce qui correspond à la fin de l’année 2022.

Le chef de file des Patriotes a également raison lorsqu’il affirme que le Japon n’a jamais eu autant de décès liés au Covid-19 qu’actuellement. Le 9 janvier, 336 décès ont été comptabilisés, un record dans le pays. D’ailleurs, c’est un sujet que le gouvernement évite d’évoquer, favorisant la reprise économique. En ce sens, le choix a été fait, en octobre dernier, de lever entièrement les restrictions qui étaient en place aux frontières depuis près de deux ans et demi. Une reprise du tourisme dans le pays qui coïncide avec la reprise de l’épidémie et la hausse de la mortalité.

Aussi, lors de conférences de presse, le porte-parole du gouvernement a préféré vanter le taux de vaccination au Japon. Car oui, le pays du soleil levant vaccine énormément : entre 700.000 et un million d’injections étaient réalisées chaque jour ces dernières semaines.

Bien que 82 % de la population soit vaccinée, seulement 54 % des personnes âgées ont reçu au moins une dose spéciale contre le variant omicron et 32,5 % de la population dans son ensemble. Si le vaccin n’est plus adapté au virus qui circule, il ne peut pas être aussi efficace que lors de sa commercialisation. C’est ce qui a été constaté, notamment en France, et c’est d’ailleurs pour cela que de nouvelles formules des vaccins ont été mises sur le marché.

Le site de l’Unicef explique à ce sujet : « Des doses de rappel de vaccins bivalents contre la Covid-19, contenant la souche d’origine du coronavirus ainsi qu’une souche d’Omicron, sont désormais disponibles. Ces doses ont été élaborées pour mieux cibler les sous-variants d’Omicron qui se sont révélés particulièrement contagieux. »