A quel âge les premières règles arrivent-elles aujourd’hui ? C’est en discutant de ce sujet avec une de ses relations qu’Audrey Paris a complètement changé de vie. Cette habitante de Mulhouse (Haut-Rhin) travaillait jusqu’en 2020 comme « business developper » dans la grande distribution, depuis, elle a développé et lancé, en avril 2022, la marque de protections intimes « XO-XO »

« Ça veut dire bisous, bisous. On peut notamment voir cette expression dans la série Gossip Girl. Elle parle beaucoup aux adolescents », détaille la trentenaire (36 ans), bien renseignée grâce à ses deux filles. Dont une aînée qui a donc aidé au déclic… « Je discutais avec une amie qui me demandait si je connaissais des marques de serviettes pour sa fille de 9 ans. Ça m’a fait un choc car la mienne n’en était plus très loin et je n’imaginais pas que les règles arrivaient si tôt… Et je me suis rendu compte qu’il n’y a pas de produit adapté à leur morphologie. Que les protections intimes vendues étaient souvent trop grandes et hyper inconfortables. »









Le constat aurait pu s’arrêter là mais la mère de famille a voulu aller plus loin. « Je me suis dit que je devais non seulement sensibiliser ma fille mais aussi trouver une solution. » Son entreprise était presque née. Presque. Il lui restait encore beaucoup de travail et d’échanges avant de créer « XO-XO ».

Alors, comment s’y est-elle prise ? « Je me suis entourée de jeunes filles d’amis âgées entre 8 et 10 ans, puis jusqu’à 14 ans. L’idée était vraiment de connaître leurs attentes et de leur faire tester ce qui existait sur le marché. J’ai aussi fait appel à un réseau de mamans pour comprendre leurs besoins », poursuit Audrey Paris, qui a aussi découpé et assemblé des serviettes existantes avant d’arriver au produit recherché. Des protections intimes contrôlées en laboratoire en coton 100 % bio et d’une taille inférieure à celles existantes « pour s’adapter aux bassins plus étroits des jeunes filles ».

Un « kit premières règles » accessible dès 8 ans

« Celles de jour mesurent 21 cm quand les classiques font 24. Pour la nuit, on est sur du 24 cm contre 27 habituellement. La forme est aussi plus étroite, de manière à ce que la serviette épouse comme une seconde peau le sous-vêtement », détaille-t-elle en précisant aussi que ses boîtes contiennent davantage d’unités que celles des marques bien connues : « 18 pour celles de jour, car ça correspond à un cycle ».

Depuis le printemps dernier, tous ses produits sont accessibles sur son site mais surtout dans une trentaine de points de vente de la grande distribution. Aujourd’hui principalement dans le Grand-Est et la région parisienne, avant un développement ailleurs, espère la créatrice. « Le but, c’est de rendre accessible XO-XO là où les jeunes filles sont », insiste Audrey Paris, qui s’est fait « une mission » de sensibiliser sur la puberté précoce.

Elle propose aussi un « kit premières règles » accessible dès 8 ans. « Pour que les parents puissent montrer à leur enfant, expliquer avec des mots simples. En quinze minutes, on s’assied avec sa fille et elle a compris l’essentiel de ce que sont les règles. » Pour être prête le jour-J.