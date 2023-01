Les nuits blanches. La fatigue extrême. L’angoisse de prendre ses marques de nouvelles mamans. Sans oublier la chute d’hormones et les suites physiques éreintantes d’un accouchement. Si donner naissance à un bébé est probablement l’une des plus belles aventures d’une vie, c’est aussi l’une des plus éprouvantes. Ainsi, chaque année, environ 17 % des jeunes mères souffriraient d’une dépression du post-partum (DPP). Si la parole se libère progressivement sur ce phénomène, la DPP des pères, elle, est largement méconnue et peu documentée. Elle toucherait pourtant 8 à 10 % des pères dans l’année suivant la naissance de leur enfant.

Mais selon une étude menée par l’Inserm publiée ce mercredi dans la revue The Lancet Public Health, les pères bénéficiant de deux semaines de congé paternité seraient moins à risque de développer une DPP. Comment expliquer ce phénomène ? Et ce congé paternité permet-il aussi de réduire ce risque chez les mères ?

Mieux trouver sa place de père

Depuis le 1er juillet 2021, la loi prévoit un congé paternité rémunéré de quatre semaines, contre deux semaines auparavant. Une équipe de recherche de l’Inserm et de Sorbonne Université à l’Institut Pierre-Louis d’épidémiologie et de santé publique s’est intéressée à l’impact de deux semaines de congé paternité sur les risques de DPP chez chacun des parents deux mois après la naissance de leur enfant, en passant au crible les données de plus de 10.000 couples hétérosexuels participant à l’étude de cohorte Elfe. Et à 2 mois, plus de 64 % des pères étudiés avaient déjà pris un congé paternité, et 17 % ont déclaré avoir l’intention d’en prendre un. Et près d’un sur cinq (19 %) n’en avait pas pris et ne projetait pas d’en prendre.

Côté chiffres, ce choix fait une petite différence : 4,5 % des pères ayant pris un congé paternité et 4,8 % de ceux ayant l’intention d’en prendre un présentaient une DPP, contre 5,7 % de ceux ne l’ayant pas utilisé. « Outre les avantages que le congé paternité peut conférer en matière de dynamique familiale et de développement des enfants, il pourrait donc également avoir des effets positifs en matière de santé mentale des pères », commente Katharine Barry, doctorante Inserm à Sorbonne Université et première autrice de ces travaux.

Pris tôt après la naissance de l’enfant, « le congé paternité peut aider le nouveau père à trouver sa place au sein de la famille, à créer du lien avec son bébé, prendre ses marques et prendre confiance en lui dans son rôle de père », explique Isabelle Fournier, membre du conseil d’administration et ex-présidente de l’Association nationale des sages-femmes libérales (ANSFL).

Pas d’effet positif pour les mères

En revanche, les auteurs de l’étude ont observé que ces deux semaines de congé paternité n’avaient pas d’effet positif pour les mères : 16,1 % de celles dont le partenaire a utilisé le congé paternité présentaient une DPP contre 15,1 % de celles dont le partenaire avait l’intention d’utiliser le congé paternité, et 15,3 % de celles dont le partenaire n’avait pas pris de congé paternité. Des conclusions qui « appuient l’importance des politiques familiales ciblées sur les pères et questionnent les modalités d’un congé paternité bénéfique à la santé mentale des deux membres du couple », soulignent les auteurs de l’étude.

Si de précédents travaux ont montré que le congé paternité « était associé à une participation accrue des pères aux tâches ménagères et à l’éducation des enfants, qu’il améliorait la dynamique familiale et relationnelle et qu’il avait des conséquences positives sur le développement émotionnel, psychologique et social de l’enfant », rappellent les chercheurs de l’Inserm, une durée trop courte ne permettrait pas de l’assortir de bienfaits significatifs. « L’association négative observée chez les mères pourrait suggérer qu’une durée de 2 semaines de congé paternité n’est pas suffisante pour prévenir la DPP des mères », confirme Katharine Barry.

Mais au-delà de la durée de ce congé, « c’est réducteur de penser que la présence du père peut tout résoudre sur le terrain de la prévention des troubles post-partum des mères, souligne Isabelle Fournier. Sa présence est évidemment une bonne chose, mais je ne suis pas sûre que les pères aient les outils pour entourer les mères de la manière dont elles ont besoin de l’être, tout simplement parce qu’ils ne savent pas forcément comment faire eux non plus. Et au final, plutôt qu’une équipe qui a ses repères, ce sont deux fragilités qui sont mises ensemble et s’alimentent ». Selon les scientifiques, cette association négative chez les mères pourrait ainsi être due à la répartition inégale du temps alloué à la garde des enfants. De futures recherches devraient examiner l’impact que la durée et le moment du congé paternité peuvent avoir sur la santé mentale des parents et sur le développement des enfants, y compris depuis son allongement à un mois.

« Développer un meilleur accompagnement du post-partum »

Toutefois, pour Isabelle Fournier, la solution doit dépasser le seul congé paternité. « Tant qu’on ne proposera pas une véritable prise en charge de la mère pendant cette période de vulnérabilité, le risque de DPP reste présent ». Lancé en 2021 par le ministère de la Santé et les autorités sanitaires, le dispositif « Les 1.000 premiers jours » prévoit notamment un entretien post-natal réalisé par la sage-femme ou le médecin traitant, destiné à en repérer les premiers signes. « C’est un échange important, estime Isabelle Fournier, mais il faudrait aller plus loin, pourquoi pas avec des travailleuses familiales à domicile, avance-t-elle. Le post-partum est une période très déstabilisante pour les familles et souvent le moment de la première grosse crise de couple : l’arrivée d’un premier bébé en fait d’ailleurs exploser plus d’un ».

D’où l’importance de « développer un meilleur accompagnement du post-partum, insiste la sage-femme. Aujourd’hui, il n’y a plus cet accompagnement par l’entourage des jeunes mères, ce fameux "village" qui aide, comme c’est encore le cas dans les cultures nord-africaines par exemple, où elles sont très entourées par leur cercle de femmes, et où il y a beaucoup moins de DPP. Or, elles ont besoin d’être rassurées et soutenues, au-delà du conjoint, que ce soit par une amie, une sœur, une mère ou une tante : quelqu’un à qui on peut oser dire qu’on n’en peut plus et qu’on a besoin d’un coup de main, de sortir ne serait-ce qu’une heure sans son bébé, pour se balader ou prendre un café avec les copines. On ne sera pas une mauvaise mère pour autant, au contraire ! Je dis toujours aux mamans qu’elles sont comme des piles électriques que le bébé décharge, elles doivent s’autoriser à identifier et satisfaire leurs besoins pour se recharger. On doit arrêter de mettre autant de pression sur les mères ».