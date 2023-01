De nouvelles mutations de sous-variants d’Omicron ne cessent d’apparaître un peu partout dans le monde, mais ne sont pas forcément inquiétantes. Le petit dernier, un sous-variant intitulé X BB.1.5, est en train de s’imposer aux Etats-Unis. Il circule aussi en France « à des niveaux assez faibles » mais ne suscite pas pour le moment « d’inquiétude particulière », a souligné vendredi l’agence Santé publique France dans son point hebdomadaire. « Entre 30 et 50 séquences » de ce variant ont été identifiées sur le territoire ces dernières semaines, ce qui signifie qu’il circule dans le pays « à des niveaux assez faibles », a indiqué Justine Schaeffer, experte des variants à l’agence sanitaire.

Ce petit-fils de la famille Omicron du Covid-19 se propage rapidement aux Etats-Unis, notamment sur la côte est et la région de New York. « On est en attente de données mais le point positif, c’est qu’il n’y a pas eu de signal de sévérité » accrue relevé par les autorités américaines, a rapporté Justine Schaeffer.

Données rassurantes

S’il s’impose en Europe, pourra-t-il modifier la dynamique épidémique actuelle ? Difficile à dire pour le moment. « Les données de sévérité sont plutôt rassurantes, à ce stade il n’y a pas d’inquiétude particulière », a-t-elle ajouté. Pour le moment, une seule étude, réalisée in vitro, n’a pas montré d’échappement immunitaire aux anticorps de ce sous-variant par rapport à ce qui a été observé avec les variants précédents.









La semaine dernière, le ralentissement de la circulation du SARS Cov-2 s’est par ailleurs accentué sur le territoire national. Le taux d’incidence a fortement diminué dans toutes les classes d’âge dans un contexte de baisse importante du taux de dépistage, en particulier chez les moins de 60 ans. Le nombre de nouvelles hospitalisations est resté élevé, mais en diminution pour la deuxième semaine consécutive, selon Santé publique France.