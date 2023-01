Emmanuel Macron a concédé vendredi qu’une partie des revendications des soignants étaient « légitimes » et promis de formuler des réponses à la crise du système de santé avec « respect et intelligence », face à des personnels hospitaliers qui lui ont crié leur mal-être et leur épuisement. « Il y a des demandes qui existent et qui ont leur part de légitimité et qu’il faut entendre », a-t-il déclaré à son arrivée au Centre hospitalier Sud Francilien (CHSF) de Corbeil-Essonnes (Essonne).

« Il y a aussi une situation à laquelle on doit tous faire face et une responsabilité collective pour que nos compatriotes aient aussi des soignants et puissent trouver pour eux-mêmes, leurs enfants, leurs parents une réponse », a ajouté Emmanuel Macron. « On va essayer de faire tout cela avec engagement, respect, intelligence », a assuré le chef de l’Etat, venu adresser ses vœux aux soignants et qui doit faire à cette occasion des annonces « concrètes » à la mi-journée face à un système de santé « à bout de souffle ».

Une réorganisation du travail à l’hôpital « d’ici au mois de juin »

En fin de matinée, le président a également assuré vouloir « sortir de ce jour de crise sans fin » et promis de porter le nombre d’assistants médicaux de 4.000 à 10.000 d’ici fin 2024. « C’est un vrai succès » du plan « Ma Santé 2022 » présenté au début du précédent quinquennat, « ça libère du temps médical » pour que les soignants suivent leurs patients, a estimé le chef de l’Etat en ajoutant vouloir une réorganisation du travail à l’hôpital « d’ici au mois de juin ».

« Je sais l’épuisement personnel et collectif, ce sentiment parfois de perte de sens qui s’est installé, le sentiment au fond de passer d’une crise à l’autre », a encore déclaré le président, en appelant à « aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort et prendre des décisions radicales ».

Les foyers de mécontentement se multiplient

Signe du caractère prioritaire accordé à la crise qui frappe l’hôpital mais aussi la médecine de ville, c’est la première fois depuis qu’il est arrivé à l’Elysée en 2017 qu’Emmanuel Macron dédie une cérémonie de vœux spécifiquement aux « acteurs de la santé, hospitaliers et libéraux ». Ses annonces sont très attendues par des personnels qui ne cessent de dénoncer la « déliquescence » de l’offre de soins, avec des urgences débordées et un manque criant de soignants, sur fond de triple épidémie hivernale de Covid-19, grippe et bronchiolite.

Emmanuel Macron, qui était accompagné du ministre de la Santé François Braun. Un François Braun qui, lors de sa nomination en juillet, évoquait même un « système de santé à bout de souffle ». Mais, malgré quelques mesures et rallonges budgétaires décidées en urgence ces derniers mois, la crise ne cesse de s’intensifier. Et les foyers de mécontentement se multiplient.









Les médecins libéraux ont manifesté par milliers jeudi à Paris, point d’orgue d’une grève qui a débuté au lendemain de Noël pour réclamer le doublement de la consultation, de 25 à 50 euros. Le ministre de la Santé s’est dit jeudi « prêt à augmenter cette consultation », mais en échange d’efforts pour permettre aux Français d’accéder plus aisément à un médecin, et certainement pas à hauteur des 50 euros demandés.