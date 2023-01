« Je l’ai revue en consultation avant Noël, elle va bien, il n’y a pas eu de conséquences postopératoires et il n’y a aucun signe de récidive de la maladie pour l’instant ». Il y a un peu plus de trois mois, Nicolas Doumerc et Thomas Prudhomme, chirurgiens urologues au CHU de Toulouse, ont procédé à une opération inédite pour sauver le rein d’une patiente, atteinte d’un cancer.

Une première mondiale même. « Il y a eu trois phases. Nous avons enlevé le rein par robotique, une néphrectomie, ensuite on l’a mis sur une table à l’extérieur, on a enlevé toutes les tumeurs. Ensuite on l’a réintroduit par la même incision dans l’abdomen de la patiente. Puis on a réinstallé la patiente pour greffer ce rein plus bas », détaille le docteur Doumerc.









Ces trois étapes, cette équipe toulousaine les maîtrise très bien, car elle les pratique régulièrement, mais jamais toutes en même temps. « Des néphrectomies par robotique on en fait tous les jours, mettre le rein sur une table on le fait deux fois par semaine avec des donneurs vivants puisqu’on greffe des reins donnés par des gens d’une même famille. Et les greffes rénales, la transplantation robotique, c’est l’une des expertises de notre centre. On avait les trois savoir-faire, je les ai mis à bout à bout, c’est quelque chose qui n’avait jamais été fait, c’est pour cela que c’est une première », précise avec simplicité le médecin.

Une technique chirurgicale innovante qui a permis à la sexagénaire de conserver ses deux reins, ce qui était loin d’être acquis. Et de mieux récupérer grâce à une seule insicion.

Faire le maximum pour garder les deux reins

C’est en octobre 2021, lors d’un scanner, que les médecins ont découvert des tumeurs sur les deux organes de cette femme âgée aujourd’hui de 68 ans. Après une première chirurgie partielle, elle a eu une récidive et les membres du service urologie ont décidé d’utiliser la radiofréquence, cette technique qui permet aux radiologues d’enlever des tumeurs grâce à des aiguilles introduites à travers la peau. Elles propagent un courant électrique qui produit de la chaleur et détruit les tumeurs.

Si cette technique pour le rein droit avait bien fonctionné, sur le rein gauche, les tumeurs étaient mal placées. « On a tenté la radiofréquence sur le rein gauche et c’est lors de ce geste que l’uretère, le tuyau qui va du rein à la vessie, a été chauffé. Il s’est sténosé, s’est bouché sur une longueur importante, ce qui fait que le rein s’est bloqué », explique Nicolas Doumerc.

Pour continuer à faire fonctionner ce rein, la patiente a eu une néphrostomie, en d’autres termes, une sonde qui permet de dériver les urines sécrétées a été placée dans son dos. Un dispositif lourd qu’elle a dû supporter durant plusieurs mois. « Il fallait trouver une solution et c’est comme ça que nous avons réfléchi à faire d’une pierre deux coups : c’est-à-dire à la fois lui abaisser le rein pour régler son problème d’uretère, et lui enlever le tuyau dans le dos, et ensuite lui enlever toutes les tumeurs qui lui restaient et qui n’étaient plus accessibles à un traitement par radiofréquence », poursuit le chirurgien.

Une réussite pour la patiente qui avait beaucoup de mal à vivre avec sa sonde, mais surtout parce qu’elle a pu conserver ses deux reins. « Dans le cancer du rein, il faut développer des stratégies pour enlever les tumeurs, conserver les deux reins et garder ainsi le capital néphrotique, cette capacité à assurer leur fonction. Car on sait que les patients en insuffisance rénale on a un taux de survie bien moindre que ceux qui ont toute leur capacité », conclut le dr Doumerc dont le service pratique chaque année 300 chirurgies rénales.