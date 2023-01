Retour aux restrictions sanitaires pour les voyageurs arrivant de Chine. Alors que les cas explosent depuis la décision du gouvernement chinois de mettre fin à la politique de « zéro Covid », plus d’une dizaine de pays ont décidé de réimposer des mesures anti-Covid à la frontière, pour éviter la contagion et l’arrivée d’un nouveau variant. Qui demande quoi ? 20 Minutes fait le tour du monde pour vous.

Les plus softs : Suède, Allemagne

Les deux derniers pays à avoir mis en place des restrictions sont aussi ceux qui ont opté pour les contraintes les plus légères. En Suède, à partir du 7 janvier, il faudra montrer un résultat de test négatif au Covid-19 à l’arrivée, quel que soit son statut vaccinal. Mais les citoyens suédois et les résidents de l’Union européenne en seront exemptés. En Allemagne, les passagers pourront se contenter d’effectuer « un test antigénique rapide » pour entrer sur le territoire.

Le test 48 heures avant le départ : Etats-Unis, France, Italie, Espagne, Canada, Australie, Qatar, Royaume-Uni

Il y a quelques subtilités entre les demandes de ces pays, mais si vous faites un test PCR dans les 48 heures avant votre départ de Chine et qu’il est négatif, cela devrait suffire. Dans cette liste, les trois pays européens acceptent aussi les tests antigéniques, alors que l’UE a « vivement encouragé » cette semaine ses Etats membres à imposer un dépistage réalisé en Chine avant le vol, et « encouragé » les Vingt-Sept à compléter le test négatif par des « tests aléatoires » à l’arrivée sur le sol européen, ce qu’a d’ailleurs mis en place le Royaume-Uni

Pour les Etats-Unis, sont acceptés « un test PCR ou un auto-test antigénique administré et supervisé par un fournisseur agréé ou un service de télémédecine », selon les Centres américains de contrôle des maladies. Un document prouvant que le passager a guéri du coronavirus dans les 90 jours précédents le vol est aussi valable. A noter que pour les Etats-Unis et l’Australie, les passagers en provenance de Hong Kong et Macao sont aussi concernés.

Le petit « bonus » : Israël, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Ghana, Inde

Pour entrer en Inde, votre test devra avoir moins de 72 heures au lieu de 48. En Corée du Sud et au Ghana, le test avant le vol se double d’un dépistage obligatoire à l’arrivée, qui concerne aussi les voyageurs arrivant de Hong Kong et Macao en Corée. Test salivaire obligatoire également à l’arrivée sur l’île de Taïwan pour les voyageurs de la Chine continentale.









Israël requiert un test Covid pour tous les passagers étrangers en provenance de Chine, doublé par la mise en place d’un centre de dépistage pour tester les arrivants se portant volontaires. Le Japon a de son côté opté pour un test obligatoire à l’arrivée, avec une quarantaine de sept jours dans un établissement désigné pour les cas positifs, et va limiter les vols en provenance de Chine.

La frontière est fermée : Maroc

Le Maroc a adopté la mesure la plus stricte : il interdit purement et simplement l’entrée sur son territoire à tous les voyageurs en provenance de Chine, « quelle que soit leur nationalité ». Et ce depuis mardi « jusqu’à nouvel ordre », afin d' « éviter une nouvelle vague de contaminations au Maroc et toutes ses conséquences », selon le ministère des Affaires étrangères.