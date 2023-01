Entre fermeture des urgences, soignants à bout ou en grève et triple épidémie, le système de santé français est « à bout de souffle », admet le gouvernement. Vendredi, à l’occasion d’une visite d’un hôpital de l’Essonne, en région parisienne, pour une cérémonie de vœux très attendue, Emmanuel Macron doit s’emparer du problème en évoquant un vaste chantier de refondation.

« Le président de la République se rendra au Centre hospitalier Sud Francilien (CHSF) », dans l’Essonne, « pour présenter ses vœux aux acteurs de la santé, hospitaliers et libéraux », a annoncé mercredi l’Elysée. Cet hôpital a été victime en août d’une vaste attaque informatique. Le chef de l’Etat « reviendra sur les actions engagées, les défis à relever ainsi que les travaux à conduire pour refonder notre système de santé », a précisé la présidence.

Vers une grève à partir du 10 janvier

Accompagné du ministre de la Santé François Braun, il ira notamment à la rencontre des équipes du service de pédiatrie, « dans un contexte de fortes tensions sur les urgences pédiatriques », a-t-elle ajouté. Selon un conseiller de l’exécutif, le président Macron, qui organise pour la première fois en six ans à l’Elysée une cérémonie de vœux dédiée aux professionnels de la santé, va faire des annonces à cette occasion.

Ses décisions sont très attendues par un secteur qui vit une période de tension extrême, avec des urgences débordées et un manque criant de soignants à l’hôpital comme en ville, sur fond de triple épidémie hivernale de Covid-19, grippe et bronchiolite. Signe de ces tensions, les médecins libéraux étaient appelés par un collectif à poursuivre cette semaine une grève qui a débuté au lendemain de Noël, pour obtenir une revalorisation de la consultation, avec une manifestation nationale prévue jeudi à Paris. FO-Santé, deuxième syndicat de la fonction publique hospitalière, a appelé à son tour à une grève illimitée à partir du 10 janvier pour protester contre « l’inaction » du gouvernement.

« Une partie du chemin a été faite », assure l’entourage d’Emmanuel Macron

Le gouvernement a promis une « refondation » du système de santé, après les milliards d’euros déversés depuis 2020 dans le cadre du Ségur de la santé pour renforcer l’attractivité du secteur. L’entourage du chef de l’Etat estime qu’Emmanuel Macron avait dévoilé sa « philosophie » dès 2018, lorsqu’il avait lancé sa réforme pour renforcer l’offre de soins sur le long terme, en supprimant notamment le numerus clausus en études de médecine. « Une partie du chemin a été faite », mais ces mesures prennent des années à porter leurs fruits, le temps de former de nouvelles générations de soignants, fait-on valoir de même source.









Durant la campagne pour sa réélection, Emmanuel Macron avait reconnu au printemps qu’il faudrait « aller beaucoup plus loin, plus vite et plus fort », notamment en renforçant « la politique de prévention », « la simplification de l’hôpital et de sa gouvernance » et l’amélioration de « l’accès aux soins en urgence ». Il en a fait l’un des deux « chantiers majeurs » de son second quinquennat, avec l’école.