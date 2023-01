Jamais deux sans trois. Après deux périodes de grèves, le 1er et le 2 décembre, puis du 26 au 2 janvier, la grève des généralistes libéraux se poursuit. C’est le collectif Médecins pour demain, créé en août et soutenu par plusieurs organisations syndicales, qui a appelé, mardi, à une grève jusqu’à dimanche et à un jour de manifestation à Paris, jeudi, où il sera reçu au ministère de la Santé par François Braun. Parmi les revendications des libéraux, l’augmentation du tarif de la consultation, de 25 à 50 euros, est la mesure phare.

Créer un « choc d’attractivité »

Selon Médecins pour demain, cela servirait à créer un « choc d’attractivité », afin d’attirer les jeunes praticiens vers la médecine de ville, en cabinet et non pas en hôpital, et ainsi répondre aux manques criants observés dans certains déserts médicaux. En effet, les généralistes se plaignent régulièrement de la charge administrative et financière d’une installation en libéral qui, selon eux, découragerait les plus jeunes à reprendre les cabinets.

D’un autre côté, ce prix de 50 euros « serait relativement extravagant, ça voudrait dire une augmentation de chaque médecin généraliste de l’ordre de 100.000 euros », soulignait le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam), Thomas Fatôme, au micro de France Info lundi. Les négociations entre les praticiens et l’assurance maladie, qui ont fait chou blanc en novembre, devraient reprendre « dès le début de la semaine prochaine », selon le patron de la Cnam, qui assure que la tarification sera revue à la hausse… mais peut-être pas au montant demandé par le collectif Médecins pour demain.

Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle tarification à 50 euros ? Est-elle démesurée, selon vous, compte tenu de l’inflation du moment ? Ou bien est-elle une réponse adaptée à la problématique du manque de généralistes libéraux ? Soutenez-vous leur mouvement ? Vous pouvez répondre à ces questions dans le questionnaire ci-dessous. Votre témoignage servira à la rédaction d’un article. Merci !