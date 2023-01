Et si demain nous devions payer 50 euros notre consultation chez le médecin généraliste au lieu de 25 ? C’est en tout cas la principale revendication du collectif Médecins pour demain, à l’origine de la grève qui a été reconduite pour une semaine. A leurs yeux, ce tarif doit permettre de « redonner envie aux jeunes médecins de s’installer » en s’alignant notamment « sur le coût moyen des consultations en Europe ». Car, selon le collectif, le prix de la consultation en France est largement inférieur à celui de nos voisins. Qu’en est-il réellement ?

En France, le prix de la consultation est actuellement de 25 euros pour les médecins généralistes ne pratiquant pas de dépassements d’honoraires, soit l’immense majorité d’entre eux. Si, en Belgique, le montant de la séance est de 27 euros, il monte à 40 au Portugal et atteint 76 euros en Allemagne. En se cantonnant purement et simplement au prix de la consultation, la France pratique effectivement des tarifs parmi les plus bas d’Europe. « Le tarif de consultation est extrêmement faible », confirme Frédéric Bizard, professeur d’économie à l’ESCP Europe.

Une comparaison difficile

Mais ce montant n’est pas forcément un bon indicateur du revenu des médecins libéraux. Car, si en France ces derniers sont payés à l’acte – c’est-à-dire qu’ils touchent une rémunération pour chaque consultation –, ce système ne prévaut pas en Europe. « Au Royaume-Uni, par exemple, les médecins sont payés à la capitation, c’est-à-dire au nombre de patients inscrits dans le cabinet », explique Philippe Batifoulier, professeur d’économie à Paris-13. Le tarif de la consultation a donc beaucoup moins d’incidence sur le revenu du médecin. Et l’économiste d’insister : « On ne peut pas comparer des systèmes totalement différents. Ce n’est pas le même temps de travail, ni la même configuration. »

En Espagne, en Italie, en Suède et au Royaume-Uni, les modèles de santé sont étatiques : soit les médecins sont fonctionnaires, soit ils travaillent en libéral et sont alors payés par des assureurs privés. « Le modèle qui se rapproche le plus du système français, avec une médecine libérale, c’est le modèle allemand », considère Frédéric Bizard.

Un haut revenu pour les médecins français…

Plutôt que de comparer le tarif de la consultation, comparons donc plutôt les revenus des praticiens. En France, selon une étude de 2017 de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Dress), les généralistes libéraux gagnent en moyenne 92.000 euros par an. Il existe toutefois de grandes disparités au sein de la profession. Les chirurgiens touchent en moyenne 185.000 euros par an, contre 86.000 et 89.000 euros pour les pédiatres et les psychiatres.

« Les médecins généralistes libéraux français sont payés 20 à 30 % de moins que les médecins libéraux allemands », assure Frédéric Bizard. « Globalement, le revenu des médecins est très élevé, estime de son côté Philippe Batifoulier. Leur revenu médian est plus élevé que le salaire des 10 % des salariés les plus riches en France. »

… mais moins élevé que celui des autres médecins européens

Mais gagner 92.000 euros lorsqu’on habite en Suède ou en Grèce, ce n’est pas tout à fait la même chose. Comparons donc ce qui est comparable : le revenu des médecins par rapport à la moyenne du pays. L’OCDE, dans un rapport rendu en 2013, indique que les médecins généralistes libéraux français sont payés 2,4 fois plus que la moyenne des travailleurs français. Ce chiffre monte à 2,8 aux Pays-Bas et au Luxembourg et même à 4 en Allemagne. Mais là encore, il existe des disparités au sein de la profession. « Les spécialistes français sont 5,1 fois mieux payés que la moyenne des Français », note le professeur d’économie à Paris-13.

Reste qu’à 25 euros la consultation, s’ils veulent maintenir leur salaire, les médecins généralistes de l’Hexagone doivent voir beaucoup de patients. « Ce revenu, que chacun estime plus ou moins élevé selon ce qu’il veut, n’est conservé à son niveau que grâce à un stakhanovisme et à un volume d’actes très important. La nouvelle génération de médecins ne veut pas travailler moins, mais mieux. Ce système est inenvisageable pour la jeune génération, et c’est elle qui se rebelle aujourd’hui. »