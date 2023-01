De nouveaux effets indésirables repérés à la suite de la vaccination contre le Covid-19 ? « Après les caillots sanguins chez les jeunes, la FDA reconnaît la coagulation du sang chez les personnes âgées. Mais nos ministres ne lisent toujours pas ces informations en provenance des US », affirme un internaute sur Twitter. Ils sont plusieurs à partager cette information, en s’appuyant la plupart du temps sur un article du site cogiito.com, « le média libre des citoyens qui s’autorisent à penser ! », comme il se décrit.

L’article en question s’appuie sur une étude qui aurait été menée par la FDA, l’administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, intitulée « Surveillance de la sécurité du vaccin Covid-19 chez les personnes âgées de 65 ans et plus », et publiée en novembre dans la revue Vaccine. « L’heure de vérité approche pour un scandale sanitaire sans précédent », commente un internaute. Qu’en est-il vraiment de cette enquête ? 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

L’article sur lequel s’appuient les internautes explique bel et bien que l’enquête de la FDA « met en évidence le fait que les injections de covid provoquent la coagulation du sang chez les personnes âgées ». Ajoutant que le phénomène est « si répandu chez les "entièrement vaccinés" qu’une enquête plus approfondie est justifiée ».

Concernant cette fameuse enquête de la FDA, elle a été menée conjointement avec des chercheurs de l’administration américaine des médicaments, ainsi que d’Acumen LLC qui est l’Université de Stanford et le Center for Medicare and Medicaid Services.

Pour ce qui est de la méthode, elle est la suivante : « Nous avons évalué 14 résultats d’intérêt après la vaccination contre la COVID-19 à l’aide des données des Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) des États-Unis couvrant 30.712.101 personnes âgées. Les données du CMS du 11 décembre 2020 au 15 janvier 2022 comprenaient 17.411.342 vaccinés COVID-19 qui ont reçu un total de 34.639.937 doses. »

Une étude à interpréter avec prudence

Différentes analyses ont été menées, notamment sur la coagulation du sang, mais également sur l’infarctus aigu du myocarde et l’embolie pulmonaire entre autres. D’après les analyses, quatre résultats ont atteint « le seuil d’un signal statistique après la vaccination », parmi lesquels, la coagulation intravasculaire disséminée, dont il est question dans les publications sur les réseaux sociaux.

Mais il est ensuite expliqué qu’« après une évaluation plus approfondie », le seuil statistique pour un signal n’était plus atteint pour trois des résultats, dont la coagulation intravasculaire disséminée. Seule l’embolie pulmonaire restait au-delà du seuil de signal, et donc restait préoccupante.

Les chercheurs ont noté que les résultats « doivent être interprétés avec prudence car le système d’alerte précoce [NDLR : Nom de la méthode d’enquête] ne prouve pas que les vaccins sont à l’origine des résultats ». Ils ont également conclu : « La FDA croit fermement que les avantages potentiels de la vaccination contre le COVID-19 l’emportent sur les risques potentiels d’infection par le COVID-19. »

De son côté, l’Agence européenne du médicament (EMA) a déjà étudié les cas de troubles de la coagulation. « Le résumé des caractéristiques du produit (RCP) et la notice ont été actualisés afin d’inclure les effets indésirables de type syndrome thrombotique thrombocytopénique et troubles de la coagulation », mentionne la synthèse de suivi des cas d’effets indésirables publiée en juin dernier par l’ANSM.

Cela s’applique uniquement aux vaccins Astrazeneca et Janssen. Pour ce dernier, il était même indiqué que « toute personne vaccinée doit consulter immédiatement un médecin si elle développe des signes et des symptômes évocateurs de troubles de la coagulation ».