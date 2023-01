« La mortalité infantile en France augmente à cause du vaccin anti Covid », affirment des internautes sur les réseaux sociaux. Pour argumenter leurs propos, ils joignent à leurs publications un article de RMC intitulé « Pour une raison indéterminée, la mortalité infantile augmente en France ».

Pour les internautes la raison de cette hausse de la mortalité infantile est toute trouvée - Capture d'écran

« Ils ne comprennent pas ou ils nous prennent pour des cons », questionnent certains internautes. Selon eux, les femmes enceintes qui ont reçu une injection de l’un des vaccins contre le Covid-19 auraient mis en danger leurs bébés. Qu’en est-il vraiment ? 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

Malheureusement, les fausses informations sur les piqûres anti-covid et le virus ne sont pas restées en 2022. La hausse de la mortalité infantile causée par le vaccin est certainement la première d’une longue liste. L’article sur lequel s’appuient les internautes, publié au mois de mai dernier, indique bien « pour une raison indéterminée ». Il n’est à aucun moment question de l’injection. Mais alors on nous cache la vérité tout simplement comme c’est clairement expliqué sur les réseaux sociaux ? Et bien n’en déplaise aux détracteurs de la piqûre, non.

Tout simplement car l’étude dont parle RMC s’appuie sur des données observées entre 2012 et 2019. A cette époque, nous étions encore bien loin de savoir ce qu’était ce fameux Covid-19, et ce qu’il allait nous réserver. Et les différents vaccins commercialisés pour faire face au virus n’étaient donc évidemment pas en circulation.

En ce qui concerne la hausse de la mortalité infantile, c’est malheureusement vrai. L’étude a été menée par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Dans le cadre de cette étude, des chercheurs et chercheuses de l’Inserm, de l’Université de Paris, de l’AP-HP et du CHU de Nantes, en collaboration avec des équipes de l’Université de Californie, ont analysé les données d’état civil de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) entre 2001 et 2019.

Leurs résultats font apparaître qu’au cours de cette période d’étude, le taux de mortalité infantile moyen est de 3,63 pour 1.000 (4,00 chez les garçons, 3,25 chez les filles). Près d’un quart des décès (24,4 %) sont survenus au cours du premier jour de vie et la moitié (47,8 %) au cours de la première semaine suivant la naissance.

« Grâce à des analyses statistiques poussées, nous avons identifié une aggravation significative du taux de mortalité infantile en France depuis 2012. En comparant les données par rapport à d’autres pays européens à économie similaire tels que la Suède et la Finlande, on observe chaque année en France un excès d’environ 1.200 décès d’enfants âgés de moins d’un an », explique le professeur Martin Chalumeau, auteur de l’étude.

Les causes des décès n’étant pas connues, il est impossible d’expliquer la cause de cette hausse. Les auteurs de l’étude affirment tout de même qu’il est « primordial de pouvoir explorer en détail les causes de cette augmentation ». Selon eux, ce sujet relève d’une priorité de recherche et de santé publique. Plusieurs pistes étaient privilégiées à l’époque de la publication de l’article parmi lesquelles : les malformations congénitales ou le poids à la naissance.