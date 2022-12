Mardi 20 décembre, je rentre dans une pharmacie de banlieue parisienne pour demander un test de dépistage contre le Covid-19. « Si vous avez reçu une dose ou avez été contaminée il y a plus de six mois, vous allez devoir payer », m’explique la pharmacienne. Je tente alors une deuxième pharmacie. Dans celle-ci, on m’indique que si j’ai eu le coronavirus avant de recevoir ma première dose, je peux être remboursée. En revanche, si j’ai d’abord reçu mon vaccin avant d’être contaminée, je vais devoir sortir mon portefeuille. Face à mon air surpris, la professionnelle le concède, « c’est incompréhensible, je vous le confirme. »

Qui peut se faire rembourser son test de dépistage du Covid-19 ? Jusqu’au 31 juillet 2022, il suffisait de présenter son pass sanitaire pour bénéficier d’un test sans avoir à sortir son portefeuille. Et ce, autant de fois qu’on le désirait. Mais depuis sa suppression, la question de la gratuité, pourtant simple, est devenue un casse-tête.

Un schéma vaccinal complet

D’après le ministère de la Santé, pour être remboursé, il faut se trouver dans l’une des situations suivantes : avoir des symptômes et une prescription médicale pour un test, être identifié comme cas contact par l’Assurance maladie ou l’Agence régionale de santé, avoir un certificat de rétablissement de moins de six mois, être un ou une mineur concerné par des campagnes de dépistage collectif, avoir une contre-indication à la vaccination ou avoir un schéma vaccinal complet. Et c’est bien ce dernier point, pourtant le plus commun au regard des chiffres, qui pose question.

Qu’est-ce qu’un schéma vaccinal complet aujourd’hui ? Deux doses et un rappel ? Une dose, une contamination et un rappel ? Et en cas de double contamination ? Depuis la disparition du pass vaccinal, il est plus compliqué de comprendre si on est dans le rouge ou dans le vert.









Le schéma est considéré comme complet après deux injections et un rappel vaccinal, indique la Direction générale de la santé. « La nouvelle dose de rappel n’est pas requise pour continuer à bénéficier d’une prise en charge des tests de dépistage », précise le ministère de la Santé, rappelant toutefois son importance pour les personnes à risque de formes graves, les professionnels des secteurs sanitaire et du médico-social et l’entourage des plus fragiles. Le dernier vaccin ou la dernière contamination doit-elle dater de moins de six mois comme me l’a indiqué ma pharmacienne ? « Non. Si la deuxième dose de rappel devenait obligatoire, dans ce cas-là, le covid devrait dater de moins de six mois », explique Pierre-Olivier Variot, président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO).

« A chaque fois, ce sont des cas particuliers »

D’accord, pour l’instant ça semble clair. Là où ça se complique, c’est lorsqu’une personne a contracté le Covid-19. Pour le représentant des pharmaciens, par exemple, « si vous avez eu deux doses puis le Covid, vous pouvez être remboursé ». En revanche, à ses yeux, si on a contracté le virus avant de faire ses deux injections, il faudra payer car « le Covid vaut en tant que rappel mais pas en tant que primo injection ». Et d’insister : « A chaque fois ce sont des cas particuliers. Ça commence à devenir très, très compliqué. » Ça nous rassure, on n’est pas les seuls à s’y perdre.

D’autant que les recommandations sur le site de la Haute autorité de Santé indiquent… précisément l’inverse. « La HAS maintient sa recommandation d’administrer une dose unique de vaccin chez les personnes ayant été infectées par la Covid-19 », peut-on lire. Pour les personnes chez qui l’infection est survenue après avoir reçu une première dose de vaccin, la HAS recommande « l’administration d’une seconde dose 6 mois après l’infection ». Vous suivez ? Alors, attendez la suite.

La direction générale de la santé expose auprès de 20 Minutes des consignes encore différentes. « Pour toutes les personnes de douze ans et plus, un schéma vaccinal complet consiste […] à avoir reçu deux doses de vaccin, ou une dose de vaccin et avoir déjà été infecté au Covid-19, puis avoir effectué sa dose de rappel. » En effet, selon le ministère, et « conformément aux avis des autorités scientifiques, une infection survenue dans un délai suffisant peut “remplacer” une dose de vaccin en suscitant une stimulation équivalente au vaccin. »

Le fin mot de l’histoire

Alors à qui se fier ? La HAS n’étant qu’une instance consultative, c’est en réalité les consignes du ministère de la Santé qu’il faut suivre. Concrètement, si vous avez reçu deux doses de vaccin et un rappel, vous pouvez vous faire rembourser votre test de dépistage. Si vous avez contracté le Covid-19 puis avez obtenu une injection puis un rappel, vous n’aurez pas non plus besoin de payer. Et enfin, si vous avez obtenu une dose de vaccin, avez ensuite été contaminé puis avez fait une dose de rappel, vous êtes également dispensé de payer. En clair : si vous n’avez pas eu de dose de rappel, même en ayant contracté la maladie, il faudra passer à la caisse.

Du côté des autotests, c’est beaucoup plus clair. Vous n’aurez pas besoin de débourser un centime si vous pouvez montrer un SMS de l’Assurance maladie attestant que vous êtes cas contact ou un papier de l’école d’un enfant de moins de douze ans disant qu’il est cas contact ou si vous êtes enseignant ou que vous travaillez au sein de services d’aide à domicile. Ces deux dernières professions ayant droit à dix autotests par mois remboursables. On a pu résumer ça en un paragraphe. Comme quoi, parfois, ça peut être simple.