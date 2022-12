Aucun nouveau mort du Covid-19 n’a été signalé mercredi par la Chine, après un changement de méthodologie controversé pour y recenser les cas, et malgré une vague de contaminations inédite. Depuis 2020, le gouvernement chinois imposait de strictes restrictions sanitaires, au nom d’une politique dite « zéro Covid » qui a permis de protéger les personnes les plus à risque et celles peu vaccinées. Mais le gouvernement a mis fin, sans préavis, à la plupart de ces mesures début décembre, sur fond d’exaspération grandissante de la population et d’un impact considérable sur l’économie.

Le nombre de cas a explosé depuis, faisant craindre une forte mortalité chez les plus âgés. Une « évolution de la situation » qui inquiète beaucoup l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a confié mercredi son chef, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L’organisation internationale souhaiterait recevoir des « informations plus détaillées sur la gravité de la maladie, les admissions hospitalières et les besoins en matière d’unités de soins intensifs », a-t-il ajouté, estimant que la Chine doit « concentrer ses efforts sur la vaccination des personnes les plus à risque ».

Même si celle-ci a « fait des progrès considérables au cours des dernières semaines dans la distribution des vaccins », a admis le Dr Michael Ryan, le responsable de l’OMS chargé de la gestion des situations d’urgence sanitaire.

Une méthodologie « scientifique »

Les autorités chinoises ont précisé, mardi, que seules les personnes directement mortes d’une insuffisance respiratoire liée au Covid-19 étaient désormais comptabilisées dans les statistiques. Cette méthodologie, « scientifique », affirment-elles, donne cependant une vision bien plus restreinte de la situation.

« Après une infection par le variant Omicron, la principale cause de décès [des patients], ce sont des maladies sous-jacentes », s’est défendu Wang Guiqiang, un responsable de la Santé de la ville de Pékin. « Seul un petit nombre » de personnes atteintes « meurent directement d’une insuffisance respiratoire causée par le Covid-19 », a-t-il insisté. Ce changement de méthodologie signifie que de « très nombreux décès ne seront pas répertoriés » comme étant dus au Covid, a réagi Leong Hoe Nam, un expert en maladies infectieuses travaillant à Singapour.





Le variant Omicron ne s’attaque pas autant aux poumons que d’autres souches du Covid-19, a, pour sa part, noté l’expert de santé Yanzhong Huang, du Conseil sur les relations internationales, un groupe de réflexion américain. « Cette nouvelle définition est un renversement de la norme internationale qui prévalait » et en vertu de laquelle est comptabilisée « comme morte du Covid-19 toute personne décédée avec le Covid-19 », a relevé Huang. Selon lui, « difficile de dire que cela n’est pas motivé par des considérations politiques ».

Selon les données officielles, seuls sept patients sont morts du Covid-19 depuis la levée des restrictions début décembre. Un chiffre finalement ramené à six mercredi par les autorités, qui n’ont fourni, pour cela, aucune explication.