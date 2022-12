Encore heureux que la France ait perdu ! Dimanche après-midi, alors que l’équipe de France affrontait l’Argentine en finale de Coupe du monde, une pluie verglaçante s’est abattue sur le Nord, provoquant un afflux d’admissions aux urgences. En cas de victoire française, on peut estimer que la tentation de sortir aurait été plus grande et aurait provoqué davantage de dégâts.

Chutes et glissades

A Roubaix, près de Lille, la soirée n’a pas eu besoin de ça pour être mouvementée. Le centre hospitalier de la ville annonce, ce mardi, dans un communiqué, avoir été rapidement « saturé par l’afflux de patients victimes de chutes ». « Ce flux important de patients en traumatologie nous a conduits à organiser une cellule de crise, dimanche soir, permettant de trier et de prioriser la réponse aux besoins en chirurgie orthopédique pour les victimes de glissades et de chutes », explique le directeur de l’hôpital de Roubaix.

Ce ne sont pas moins d’une vingtaine de personnes qui ont exigé une prise en charge urgente, dès dimanche soir, provoquant « une saturation des capacités d’hospitalisation et de tensions sur la gestion des effectifs. »

L’hôpital, qui fait aussi face à de nombreux cas de grippes, a donc dû déprogrammer des opérations non urgentes, afin de dégager des lits supplémentaires. La direction estime que « la situation mettra sans doute 24 h à 48 h à se résorber ».