« Mon médecin m’a trouvé un peu folle parce que trop jeune pour faire ça. » Rebecca avait seulement 26 ans quand elle a écrit ses directives anticipées. Des consignes laissées à ses proches et son médecin pour limiter ou arrêter son traitement, dans le cas où elle ne serait plus en état d’exprimer sa volonté. Comme elle, 13 % des Français ont rédigé une requête concernant leur fin de vie, selon des chiffres du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) de 2019.

Déclic à la suite d’affaires médiatiques comme celles de Vincent Humbert ou Vincent Lambert, accompagnement d’un proche gravement malade en fin de vie ou travail auprès de personnes âgées en souffrance : les raisons d’avoir couché sur papier ses dernières volontés sont nombreuses.





Les affaires Vincent Humbert et Vincent Lambert

« Les cas de Vincent Humbert puis de Vincent Lambert m’ont poussé à écrire mes directives anticipées pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté au moment venu », confie Ally, 34 ans, qui les a rédigées dès 2019. L’affaire Vincent Lambert, jeune homme plongé dans un état végétatif chronique à la suite d’un accident de la route survenu en 2008 et dont les membres de la famille sont restés en conflit concernant les suites à donner, jusqu’à sa mort en 2019, a marqué les esprits. « Je ne souhaite pas d’acharnement thérapeutique donc j’ai voulu l’écrire afin que les membres de ma famille n’aient pas de choix difficile à faire dans les circonstances douloureuses d’un décès », poursuit Ally.

Car le cas de Vincent Lambert a fait émerger des divergences d’opinions au sein des familles quant à la fin de vie. Maxime, 54 ans, qui se dit « fermement opposé à l’acharnement thérapeutique » s’est vu qualifié de « trop pragmatique » par ses proches avec qui il ne partage pas les mêmes convictions, notamment en matière de religion. Prévenant, il a décidé de rédiger sa directive anticipée.





Un accompagnement de proches douloureux

Partager les dernières années d’un proche souffrant en fin de vie peut également pousser à écrire quelques consignes à respecter. « J’ai vu ma mère souffrir et subir des opérations lourdes qui ont rendu ses dernières années difficiles, témoigne Béatrice, 67 ans. A la fin, elle m’avait demandé d’arrêter de la faire soigner. J’ai une fille unique et je ne veux pas qu’elle ait à choisir pour moi. »

Car la rédaction de directives relatives à la fin de vie permet de soulager les proches, notamment les enfants. Françoise, 71 ans, et son mari ont vu leurs parents sombrer dans la dépendance à la suite de diverses maladies : « Je souhaite de toutes mes forces épargner à nos enfants ce que nous avons traversé. »









Christophe va encore plus loin. A 57 ans, il a accompagné son père, victime d’un AVC, jusqu’au bout. « Il a passé ses quatre dernières années aphasique et hémiplégique dans une institution. N’ayant plus le droit de le voir à cause du Covid-19, il en est mort de chagrin. A la même période, j’ai fait euthanasier mes trois chiens. Et j’ai eu la sensation que mes chiens avaient eu beaucoup plus de chance que mon père. » Après son décès, Christophe a adhéré à l’ADMD (Association pour le droit à mourir dans la dignité). Il leur a transmis ses directives relatives à sa fin de vie « afin de tenter d’échapper au même sort que [s] on père. »

Des soignants aux premières loges

Car côtoyer des malades en souffrance et en fin de vie peut pousser à rédiger ses propres directives anticipées. C’est le cas au sein des familles mais aussi du travail. « Je trouvais aberrante la façon dont les soignants et les familles se déchiraient lorsqu’il fallait prendre une décision relative à la fin de vie, se désole Nathalie, aide-soignante de 58 ans. Je ne voulais pas que cela m’arrive. » Devi, un infirmier de 40 ans s’est dit « et si demain tu étais dans cette situation ? », après avoir pris en charge un patient atteint de la maladie de Charcot. « La rédaction de mes directives anticipées a calmé ces inquiétudes. »

Mais rédiger des consignes ne fait pas tout. Diane, une infirmière de 35 ans, a aidé sa grand-mère à rédiger les siennes. « Nous nous sommes battues pour qu’elles soient prises en compte lors de ses derniers mois de vie. Je me suis rendu compte, à regret, qu’il est encore difficile, en 2022, de faire en sorte qu’elles soient totalement respectées. »