La vaccination ne suit pas la courbe des virus, alors que la grippe, la bronchiolite et le Covid continuent de se répandre. Pour le Covid, 30 % seulement des plus de 80 ans auraient fait la 4e injection. La grippe, ce n’est pas beaucoup mieux. « J’en appelle à tous les directeurs d’Ehpad, déclare le ministre de la Santé dans le Journal du Dimanche. Vous devez organiser dans délai la vaccination des personnes ».









Vigilance et responsabilité

Autre sujet, les négociations qui ont cours entre les médecins libéraux et la Caisse d’Assurance maladie, sur fond de menaces de grève. « Sans remettre en cause le droit de grève, j’appelle à la responsabilité, parce que la période entre Noël et le Nouvel An est toujours compliquée, encore plus cette année du fait de la triple épidémie », dit François Braun.

Quant à un retour du port du masque obligatoire, le ministre de la Santé reste vigilant, mais pas encore contraignant. « Il y a deux critères qui pourraient me pousser à recommander le port obligatoire du masque. D’abord, l’évolution de la situation de la triple épidémie que nous connaissons – Covid, grippe et bronchiolite. Sur le front du Covid, la progression de l’épidémie décélère ces derniers jours. De même pour l’épidémie de bronchiolite. À l’inverse, la grippe progresse fort. Et le système de santé est sous très forte tension. Je reste donc très vigilant. Ensuite, cela dépend de l’évolution de la vaccination, qui est notre arme majeure pour éviter les complications et les hospitalisations. C’est une satisfaction de voir une augmentation du nombre d’injections depuis dix jours, et j’attends que les efforts se poursuivent. Les messages d’appel à la responsabilité fonctionnent. Nous avons donc raison de faire confiance aux Français ».