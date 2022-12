Le mercure n’en finit plus de se planquer au fond du thermomètre. Et ce samedi matin, avec jusqu’à -14 °C au réveil dans le Grand-Est, -7 °C à Aurillac, -1 °C à Montpellier ou encore -3 °C dans la capitale, la balade matinale s’annonce frisquette pour les chiens et leurs maîtres qui, eux, seront nombreux à appliquer la technique de l’oignon pour ne pas cailler.

Mais qu’en est-il de leurs toutous ? Peuvent-ils ne compter que sur leur pelage pour se protéger des températures glaciales ? Sont-ils sensibles au froid, en souffrent-ils ? Faut-il les emmitoufler ou adapter leur alimentation ?

Les chiens pas tous égaux face au froid

Déjà, un chien peut-il avoir froid ? « Comme nous, ce sont des êtres homéothermes : ils doivent maintenir leur température corporelle à 38 °C, (contre 37 °C pour nous), donc ils perdent de la chaleur lorsqu’ils sont exposés au grand froid », répond Géraldine Blanchard, docteure vétérinaire spécialiste en nutrition clinique animale et fondatrice du site de conseil en nutrition Cuisine à crocs.

Mais les chiens ne sont pas tous égaux face au froid. « Il y a des races mieux adaptées, grâce à un sous-poil épais qui aide à maintenir la chaleur corporelle, et une petite couche de graisse aussi, et qui supportent ainsi mieux la chute des températures, précise la vétérinaire. A l’instar des labradors, de tous les retrievers, des Terre-neuve, des huskies ou encore des Malamutes. Des chiens adaptés au froid, donc, mais par ailleurs plus sensibles à l’obésité, avec des besoins caloriques en temps normal inférieurs d’environ 20 % à la moyenne des chiens ».

A l’opposé, il y a des compagnons à quatre pattes plus sensibles au froid : c’est le cas des petits chichuahuas à poils courts que l’on peut fréquemment voir greloter. Mais aussi des « chiens adaptés à la course, donc plus légers, naturellement très fins voire un peu maigres, poursuit le Dr Blanchard. Comme les lévriers ou certains chiens de chasse comme ceux de race pointer. De par leur constitution, ils ont, eux, des besoins caloriques supérieurs à la moyenne ».

Alimentation adaptée aux températures

Mais quand il se met à faire très froid, « il y a un effet température pour chaque chien, quelle que soit sa catégorie et sa résistance, qui voit son besoin en calories augmenter parce que sa dépense augmente pour maintenir une température corporelle stable, explique la vétérinaire. C’est surtout vrai quand le chien passe sa journée dehors. Ainsi, pour les gens qui pratiquent fréquemment une activité physique extérieure avec leur chien, il est possible de continuer à l’emmener à condition d’adapter son alimentation, prescrit Géraldine Blanchard. Pour commencer, on va regarder son chien, éventuellement le peser, et veiller à ce qu’il ne perde pas de poids. Si on voit que ses côtes sont plus apparentes, alors on augmente un peu sa ration quotidienne, de 5 à 10 %, pas plus. Il ne s’agit surtout pas de doubler les portions ».

Et pour les personnes qui font « faire beaucoup plus d’efforts à leur chien, pratiquent une activité avec des journées entières passées dehors, il faut alors basculer vers une alimentation plus riche et grasse pour compenser cette période d’intense effort, recommande la vétérinaire. Et si on a des chiens qui vivent dehors à la montagne, dans ce cas, non seulement on augmente la ration, mais on l’adapte : il faut qu’elle soit plus riche en graisse ».

Un peu comme nous avec l’appel de la raclette à la montagne. Un appel qui se fait sentir aussi en ville. Mais qui ne répond pas toujours à une nécessité. Ni pour nous, ni pour nos toutous. « Même avec les températures actuelles, un chien qui sort deux à trois fois 15 minutes par jour n’a pas besoin d’une gamelle plus remplie, prévient la vétérinaire. D’autant que lorsqu’il fait très froid, les maîtres ont tendance à raccourcir la durée des balades ».









S’habiller chaudement

Sauf que, comme nous ou presque, « les chiens ont vraiment besoin de sortir, insiste le Dr Blanchard. Donc, s’il est sensible au froid, fin et à poils courts, plutôt que de raccourcir son temps de sortie, on peut lui mettre un petit manteau. Ce sera une couche isotherme qui l’empêchera de perdre trop de chaleur ». Et ces derniers jours, maîtres et maîtresses ont pris les boutiques spécialisées d’assaut. Ce que confirme Manon : dans sa boutique parisienne du Marais, elle encaisse beaucoup de manteaux. « La demande a explosé depuis le début de la vague de froid, on en vend énormément, ainsi que des tours de cou ». Des accessoires plébiscités « surtout pour habiller des petits chiens, leurs maîtres ont vraiment peur qu’ils souffrent ».

« On a aussi beaucoup de clientes qui vont à la montagne cet hiver et nous demandent des chaussons pour protéger les pattes », ajoute la jeune femme. « Si on fait de longues promenades dans la neige, que le chien fait des efforts prolongés dans le froid, lui mettre des petits chaussons adaptés est indiqué, confirme le Dr Blanchard. Mais pour les urbains, ce n’est pas nécessaire pour la petite promenade quotidienne sur les trottoirs ».

En revanche, avec ou sans chaussons, « au retour de promenade, il est important de sécher les pattes de son animal : le froid et le sel peuvent les abîmer, il ne faut pas que les coussinets restent mouillés, ni qu’il n’y ait de l’humidité et du sel coincés entre les doigts, souligne la vétérinaire. On peut même rincer les pattes de son chien à l’eau claire avant de les lui sécher ». Mais heureusement pour tout le monde, les températures devraient remonter dès dimanche.