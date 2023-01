Selon les données de Santé publique France, 120 à 150 cas de tuberculose sont identifiés chaque année dans le département du Nord. « Une enquête sanitaire est menée pour chacun de ces cas afin d’identifier les personnes susceptibles d’avoir été en contact avec le malade et de mettre en place les mesures de gestion appropriées, notamment le dépistage, assure l’ARS. La majorité de ces cas impliquent de fait une ou plusieurs collectivités fréquentées par le malade, qu’ils s’agissent d’établissements scolaires, associations ou entreprises. »

Selon elle, il pourrait s’agir d’un élève, absent depuis le mois septembre pour cause de tuberculose. L’enseignante regrette qu’il ait fallu attendre la veille des vacances de la Toussaint pour effectuer des dépistages dans la classe du lycéen malade et auprès de l’équipe pédagogique. « Des collègues sont très inquiets de cette situation », déplore-t-elle. D’autant que, selon nos informations, trois élèves sont soumis à un traitement contre la tuberculose dans ce lycée.

Avant les vacances de fin d’année, c’est dans un lycée d’Halluin que la tuberculose semble avoir trouvé un nouveau foyer. « Je n’ai pas de symptôme et je suis traitée, donc je ne suis pas contagieuse, m’a-t-on dit à l’hôpital. Mais je suis persuadée d’avoir été contaminée au sein de mon établissement », explique, à 20 Minutes, la professeure qui souhaite aussi garder l’anonymat.

La première alerte a eu lieu en novembre. Les professeurs du lycée Loucheur, à Roubaix, avaient exercé leur droit de retrait après un cas de tuberculose remontant au mois de mai. Ils réclamaient que l’ensemble des élèves et du personnel soient dépistés. A l’époque, une campagne de dépistage avait finalement été menée, dévoilant deux enseignants et cinq élèves testés positifs à la tuberculose, selon le témoignage de deux professeurs, qui préféraient rester anonymes.

Une maladie qui progresse

Pour la première fois depuis plus de vingt ans, les nouveaux cas de tuberculose ont progressé l’an dernier dans le monde, dopés par le Covid-19 et les confinements qui ont limité les dépistages et l’accès aux soins, s’inquiète l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).