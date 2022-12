Le président a entendu les questionnements des associations. Après avoir annoncé le remboursement à 100 % des préservatifs en pharmacie pour les 18-25 ans, Emmanuel Macron a étendu la gratuité aux mineurs, a-t-il précisé vendredi. « Banco, nous allons le faire », a déclaré le chef de l’Etat dans un tweet.

Après la première annonce, « j’ai été pris à partie par plusieurs d’entre vous sur le fait que beaucoup de nos jeunes mineurs avaient des rapports sexuels et qu’il fallait aussi qu’ils puissent se protéger, qu’ils pouvaient avoir les mêmes contraintes financières », explique-t-il dans la vidéo. « On va faire travailler les équipes pour pouvoir étendre cette mesure aux mineurs (…) Je pense que c’est une très bonne politique de prévention pour permettre à tous les jeunes de se protéger », ajoute-t-il, en reprenant le mot d’ordre « Sortez couverts ».





J'ai annoncé hier que les préservatifs seraient gratuits pour tous les 18-25 ans. Cette mesure, vous m'avez demandé de l'étendre aux mineurs. Banco.







Des préservatifs sont déjà remboursés par la Sécurité sociale sur prescription d’un médecin ou d’une sage-femme depuis le 10 décembre 2018, un outil supplémentaire pour lutter contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. La mesure concerne la délivrance de boîtes de 6, 12 ou 24 préservatifs en pharmacie, avait détaillé alors le ministère de la Santé.









La mesure sera effective à partir de janvier 2023. Deux marques de préservatifs masculins, « Eden » et « Sortez couverts ! », sont actuellement prises en charge à hauteur de 60 % par l’Assurance maladie, les 40 % restants étant couverts par les complémentaires santé pour ceux qui en disposent.

Dans la vidéo, Emmanuel Macron indique aussi que, au-delà du VIH, le dépistage gratuit sera élargi « à d’autres pathologies, d’autres virus, parce que c’est aussi notre politique de prévention ». « On va continuer à renforcer notre politique de prévention en santé, des diagnostics et des dépistages réguliers aux grands âges de la vie, aller plus loin sur la vaccination face à certains virus. Je pense au papillomavirus », ajoute-t-il.