Fermer les yeux, et d’une simple inspiration, se détendre et voyager. Grâce au seul pouvoir d’une bougie parfumée, à la senteur douce et épicée, gourmande ou florale. Se laisser apaiser par la petite danse de sa flamme et son parfum délicat.

Au supermarché du coin ou dans les boutiques de luxe, il existe des bougies parfumées pour tous les goûts, de tous les parfums, et pour toutes les bourses. Un petit cadeau cocooning parfait à offrir ou à s’offrir durant l’hiver et à l’approche des fêtes de fin d’année. Mais est-ce sans risque pour la santé ? Leur parfum et leur combustion en font-elles un allié de l'air intérieur ou un facteur supplémentaire de pollution ? Et si elles étaient à allumer avec modération ?

Une source d’émissions de particules ultrafines

Quand on ne s’y connaît pas trop, une bougie parfumée, c’est de la cire, une mèche et une fragrance. Bref, rien de bien méchant. En allumer une serait un geste anodin, voire purifiant. C’est ce que pensent 68 % des consommateurs, qui estiment que les bougies parfumées n’ont pas d’effet sur la qualité de l’air intérieur. Et près d’un quart de ces utilisateurs de bougies parfumées (23 %) en allument en étant persuadés que cela améliore la qualité de l’air dans leur intérieur, selon un sondage TNS Sofres cité par l’Ademe, l’agence de la transition écologique.

On est vite détrompé en mettant le nez dans les études menées sur le sujet. « En se consumant, les bougies parfumées émettent des particules ultrafines », indique à 20 Minutes Isabella Annesi-Maesano, directrice de recherche à l’Inserm et épidémiologiste des maladies allergiques et respiratoires. « Les particules fines, générées notamment par le trafic routier avec la combustion des hydrocarbures, ou par le chauffage domestique, mesurent 2,5 microns [soit 2,5 millièmes de millimètres], et sont nocives pour la santé respiratoire. Les ultrafines, elles, mesurent 0,1 micron, voire quelques nanomètres, explique l’épidémiologiste. Et selon les données dont on dispose, on sait que plus les particules sont fines, plus elles pénètrent au fond de l’arbre bronchique pour arriver jusqu’aux alvéoles pulmonaires, qui permettent à l’oxygène d’aller dans le sang. Là, du fait de leur taille, elles parviennent à franchir la barrière alvéolaire, sorte de filet aux mailles très resserrées, et à passer dans le sang. Ce qui les rend très nocives pour la santé cardiovasculaire ».

Y a-t-il un signe indiquant qu’une bougie émet des particules ultrafines ? « C’est lorsqu’elle génère une fumée noire durant sa combustion, répond Isabella Annesi-Maesano. Si on constate de la suie sur la cire ou la paroi en verre de la bougie, ce n’est pas bon ».

Une source d’émissions de composés organiques volatils

Et ce n’est pas tout. « Ces bougies dégagent aussi des polluants, émis par leur parfum, qu’ils soient de synthèse, naturels ou à base d’huiles essentielles », ajoute l’épidémiologiste. Des produits qui, à la combustion, sont à l’origine de composés organiques volatils (COV) dangereux pour la santé. « Les principaux polluants volatils émis par les bougies sont le toluène, le formaldéhyde et l’acétaldéhyde », ainsi que de « faibles émissions de benzène », confirme l’Ademe dans un rapport sur « l’exposition aux polluants émis par les bougies et les encens dans les environnements intérieurs ».

Certes, « les niveaux de polluants volatils émis sont nettement plus faibles que ceux relevés pour les encens », tempère l’Ademe, mais « le formaldéhyde, l’acétaldéhyde et le toluène sont mesurés à des niveaux de concentration de plusieurs microgrammes par mètre cube ». Et la pollution ne s’arrête pas quand on éteint sa bougie. L’agence observe « une décroissance peu marquée des concentrations en formaldéhyde après la fin de la combustion, voire une augmentation des concentrations postcombustion pour plusieurs bougies testées, ce qui indique vraisemblablement des émissions secondaires de ces produits ».

En clair, « les bougies parfumées émettent des COV parmi les plus dangereux pour la santé, en particulier le formaldéhyde et le benzène, classés cancérigènes avérés pour l’homme par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) », insiste Isabella Annesi-Maesano. Des COV qui peuvent aussi avoir « des effets toxiques sur la reproduction. Mais en premier lieu, tous ces polluants émis peuvent causer des maladies respiratoires comme l'asthme, des affections des yeux, de la peau et des troubles cardiovasculaires », ajoute-t-elle.









Les bons réflexes pour améliorer la qualité de l’air intérieur

Evidemment, les pires des maux ne surviennent pas simplement en allumant une bougie parfumée quelques minutes de temps en temps. Ce qui est problématique, « c’est le niveau très important de la pollution intérieure : dans les travaux de mesure menés par l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur, nous avons trouvé beaucoup de formaldéhydes dans de nombreux logements, expose l’épidémiologiste. Il y a cette croyance répandue mais erronée selon laquelle l’air extérieur serait plus pollué, or l’air intérieur l’est davantage : on retrouve un nombre de polluants faramineux dans les logements, plus de 5.000 minimum, d’autant qu’il n’y en a pas que dans l’air, mais aussi dans le sol, dans l’eau, dans beaucoup de meubles neufs ou dans les produits d’entretien. Et les bougies parfumées. Or, nous n’avons de données complètes sur l’effet cocktail de tous ces polluants ».

D’où l’importance de réduire la pollution intérieure générée par les bougies. Premier geste valable à la fois contre les polluants des bougies et contre les virus qui sévissent actuellement – Covid-19 et grippe en tête –, « il faut aérer son logement, chaque jour, et plusieurs minutes lorsqu’on éteint sa bougie », prescrit Isabella Annesi-Maesano. Et avant cela, mieux vaut bien choisir avec quoi l’allumer. « L’utilisation d’allumettes représente une source supplémentaire de particules au tout début de la combustion, avertit l’Ademe. L’utilisation d’un briquet permet de limiter ces émissions particulaires ».

Et pour un air le moins chargé possible en polluants, il est recommandé de ne pas allumer plusieurs bougies, de ne pas les placer trop près les unes des autres, ni près d’une fenêtre ou d’une bouche d’aération, pour éviter que la flamme ne s’agite et génère de la fumée, donc des particules ultrafines.