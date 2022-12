Une hausse inhabituelle depuis plusieurs jours. Au moins six enfants au Royaume-Uni, un adulte et deux enfants en France sont décédés en quelques jours des suites d’une infection invasive aux streptocoques A. En France, alors que les soignants sont déjà sous pression à cause de l’épidémie de bronchiolite, de grippe et de Covid, la direction générale de la Santé signale une « recrudescence de formes graves et de décès » due à ces infections. 20 Minutes fait le point.

Qu’est-ce qu’une infection aux streptocoques A ?

Les streptocoques A sont une catégorie de bactéries à l’origine d’infections variées. Elles peuvent causer des infections soit bénignes, soit mortelles, notamment quand elles atteignent le système sanguin. Ces bactéries sont à l’origine de maladies comme les angines, l’impétigo (infection cutanée) ou la scarlatine, l’une des principales maladies infantiles.

Ces infections peuvent être « facilement traitées avec des antibiotiques », souligne dans un communiqué le Dr Colin Brown, le directeur adjoint de l’agence de sécurité sanitaire britannique.

Que se passe-t-il en France ?

En France, la direction générale de la Santé (DGS) a averti mardi qu’une recrudescence d’infections aux streptocoques A pour le moins inhabituelle est en cours. Trois régions sont principalement touchées depuis quinze jours : l’Occitanie, l’Auvergne-Rhône-Alpes, et la Nouvelle-Aquitaine. Depuis le début de cette saison, deux enfants et un adulte sont décédés à l’hôpital des suites de ces infections, selon la DGS. Mais la situation ne se résume probablement pas à ces seuls cas avérés.

D’après la DGS, les cas graves récents n’ont « pas de lien entre eux » et apparaissent provoqués par « des souches différentes ». Or, la flambée d’infections bactériennes intervient dans un contexte de pénurie du principal antibiotique utilisé chez les enfants et efficace face à ces infections : l’amoxicilline. Plusieurs organisations de médecins, d’infectiologues et de pédiatres ont prévenu que cette pénurie risquait de provoquer une grave crise de santé publique chez les enfants.

















Quelle est la situation au Royaume-Uni ?

Au Royaume-Uni, au moins six décès d’enfants - cinq en Angleterre et un au Pays de Galles - ont été attribués à une infection similaire aux streptocoques A. Les autorités britanniques, comme françaises, jugent toutefois improbable que cette recrudescence soit due à l’émergence d’une nouvelle souche bactérienne plus dangereuse. Pour en savoir plus sur la situation britannique, ça se passe juste dessous.





Tandis que les autorités sanitaires britanniques enquêtent également sur des infections respiratoires graves causées par la bactérie, la Direction française générale de la santé a prévu prochainement de « préciser les recommandations de prise en charge des cas et des personnes contacts, notamment dans le contexte actuel de tensions sur l’amoxicilline ».